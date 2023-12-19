Путин прокомментировал вопрос минских договоренностей по Донбассу
Путин: если бы минские договоренности по Донбассу исполнили, все бы срослось
© РИА Новости / Министерство обороны РФПрезидент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Если бы минские договоренности по Донбассу были имплементированы, там все "постепенно бы срослось", заявил президент РФ Владимир Путин.
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"Нам ничего не оставалось как поддержать Крым, иначе там резню бы устроили. Но возникла проблема Донбасса. Ну, вы же знаете, мы спокойно старались договориться. В целом мы были готовы к тому, чтобы на определённых условиях, прописанных в минских соглашениях, постепенно восстановить территориальную целостность Украины, включая Донбасс, на определенных условиях, с тем, чтобы не подвергать опасности людей, которые там проживают, чтобы там были созданы необходимые условия и гарантии безопасности", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
По словам президента РФ, "в этом весь смысл минских соглашений".
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"Хотя если бы украинские власти и хозяева на Западе пошли на это, на реализацию, на имплементацию этих договоренностей, всё постепенно, я думаю, я искренне говорю, постепенно бы все срослось. Но они не пошли на это, они сразу же развязали там фактически войну, прямо в 2014 году", - отметил он.