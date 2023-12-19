https://ria.ru/20231219/dogovorennosti-1916720883.html

Путин прокомментировал вопрос минских договоренностей по Донбассу

Путин прокомментировал вопрос минских договоренностей по Донбассу - РИА Новости, 19.12.2023

Путин прокомментировал вопрос минских договоренностей по Донбассу

Если бы минские договоренности по Донбассу были имплементированы, там все "постепенно бы срослось", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T14:59

2023-12-19T14:59

2023-12-19T14:59

специальная военная операция на украине

донбасс

владимир путин

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украина

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Если бы минские договоренности по Донбассу были имплементированы, там все "постепенно бы срослось", заявил президент РФ Владимир Путин. "Нам ничего не оставалось как поддержать Крым, иначе там резню бы устроили. Но возникла проблема Донбасса. Ну, вы же знаете, мы спокойно старались договориться. В целом мы были готовы к тому, чтобы на определённых условиях, прописанных в минских соглашениях, постепенно восстановить территориальную целостность Украины, включая Донбасс, на определенных условиях, с тем, чтобы не подвергать опасности людей, которые там проживают, чтобы там были созданы необходимые условия и гарантии безопасности", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. По словам президента РФ, "в этом весь смысл минских соглашений". "Хотя если бы украинские власти и хозяева на Западе пошли на это, на реализацию, на имплементацию этих договоренностей, всё постепенно, я думаю, я искренне говорю, постепенно бы все срослось. Но они не пошли на это, они сразу же развязали там фактически войну, прямо в 2014 году", - отметил он.

https://ria.ru/20231219/zavisimost-1916720261.html

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донбасс, владимир путин, россия, украина