https://ria.ru/20231219/diversanty-1916786884.html

ФСБ сообщила об увеличении числа украинских агентов и диверсантов

ФСБ сообщила об увеличении числа украинских агентов и диверсантов - РИА Новости, 19.12.2023

ФСБ сообщила об увеличении числа украинских агентов и диверсантов

Киев на фоне военных неудач начал активнее засылать в Россию шпионов и диверсантов, заявил директор ФСБ Александр Бортников в комментарии Первому каналу на... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T18:20

2023-12-19T18:20

2023-12-19T20:17

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

александр бортников

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Киев на фоне военных неудач начал активнее засылать в Россию шпионов и диверсантов, заявил директор ФСБ Александр Бортников в комментарии Первому каналу на полях расширенного заседания коллегии Минобороны."С учетом тех процессов, которые идут на линии боевого соприкосновения, киевский режим начинает усиливать вот эту тайную борьбу — засылку агентуры, диверсантов, установление отношений с теми людьми, которые находятся на нашей территории, для того чтобы нанести нам вред, как говорится, в тылу", — сказал он.Бортников подчеркнул, что ФСБ активно выявляет таких людей. По его словам, получается также действовать на упреждение. Директор ведомства добавил, что многие результаты этой работы пока не обнародуют, но о них обязательно расскажут позднее.Федеральная служба безопасности регулярно раскрывает деятельность украинских агентов на территории России. Так, накануне в Ижевске удалось задержать россиянина 1990 года рождения, который по заданию киевских спецслужб планировал подорвать руководителя предприятия ОПК при помощи самодельной бомбы. Против мужчины возбудили уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Участие в деятельности террористической организации". Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20231213/zaes-1915441328.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, ситуация в днр и лнр