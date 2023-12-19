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ФСБ сообщила об увеличении числа украинских агентов и диверсантов - РИА Новости, 19.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:20 19.12.2023 (обновлено: 20:17 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/diversanty-1916786884.html
ФСБ сообщила об увеличении числа украинских агентов и диверсантов
ФСБ сообщила об увеличении числа украинских агентов и диверсантов - РИА Новости, 19.12.2023
ФСБ сообщила об увеличении числа украинских агентов и диверсантов
Киев на фоне военных неудач начал активнее засылать в Россию шпионов и диверсантов, заявил директор ФСБ Александр Бортников в комментарии Первому каналу на... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T18:20
2023-12-19T20:17
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр бортников
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Киев на фоне военных неудач начал активнее засылать в Россию шпионов и диверсантов, заявил директор ФСБ Александр Бортников в комментарии Первому каналу на полях расширенного заседания коллегии Минобороны."С учетом тех процессов, которые идут на линии боевого соприкосновения, киевский режим начинает усиливать вот эту тайную борьбу — засылку агентуры, диверсантов, установление отношений с теми людьми, которые находятся на нашей территории, для того чтобы нанести нам вред, как говорится, в тылу", — сказал он.Бортников подчеркнул, что ФСБ активно выявляет таких людей. По его словам, получается также действовать на упреждение. Директор ведомства добавил, что многие результаты этой работы пока не обнародуют, но о них обязательно расскажут позднее.Федеральная служба безопасности регулярно раскрывает деятельность украинских агентов на территории России. Так, накануне в Ижевске удалось задержать россиянина 1990 года рождения, который по заданию киевских спецслужб планировал подорвать руководителя предприятия ОПК при помощи самодельной бомбы. Против мужчины возбудили уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Участие в деятельности террористической организации". Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20231213/zaes-1915441328.html
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безопасность, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Александр Бортников, Ситуация в ДНР и ЛНР
ФСБ сообщила об увеличении числа украинских агентов и диверсантов

Директор ФСБ Бортников рассказал о борьбе с украинскими агентами и диверсантами

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Киев на фоне военных неудач начал активнее засылать в Россию шпионов и диверсантов, заявил директор ФСБ Александр Бортников в комментарии Первому каналу на полях расширенного заседания коллегии Минобороны.
«
"С учетом тех процессов, которые идут на линии боевого соприкосновения, киевский режим начинает усиливать вот эту тайную борьбу — засылку агентуры, диверсантов, установление отношений с теми людьми, которые находятся на нашей территории, для того чтобы нанести нам вред, как говорится, в тылу", — сказал он.
Бортников подчеркнул, что ФСБ активно выявляет таких людей. По его словам, получается также действовать на упреждение. Директор ведомства добавил, что многие результаты этой работы пока не обнародуют, но о них обязательно расскажут позднее.
Федеральная служба безопасности регулярно раскрывает деятельность украинских агентов на территории России. Так, накануне в Ижевске удалось задержать россиянина 1990 года рождения, который по заданию киевских спецслужб планировал подорвать руководителя предприятия ОПК при помощи самодельной бомбы. Против мужчины возбудили уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Участие в деятельности террористической организации". Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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