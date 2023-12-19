https://ria.ru/20231219/diskreditatsiya-1916792296.html
Создателя Mr. Freeman уличили в дискредитации ВС России
Создателя Mr. Freeman уличили в дискредитации ВС России - РИА Новости, 19.12.2023
Создателя Mr. Freeman уличили в дискредитации ВС России
Хорошевский суд Москвы зарегистрировал протокол, составленный на создателя мультипликационного персонажа Mr. Freeman Павла Мунтяна за дискредитацию российской... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T18:31
2023-12-19T18:31
2023-12-19T18:31
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы зарегистрировал протокол, составленный на создателя мультипликационного персонажа Mr. Freeman Павла Мунтяна за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в суде. "Суд зарегистрировал протокол в отношении Мунтяна П.А., дата его рассмотрения пока не назначена", - рассказал собеседник агентства. За публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, мужчине грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Mr. Freeman – один из первых российских веб-сериалов, начал выходить с 2009 года на YouTube и других площадках. В те годы ролики отличались качеством исполнения и набирали миллионы просмотров. YouTube-канал Mr. Freeman продолжает обновляться, но нерегулярно.
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технологии, москва, вооруженные силы рф, youtube
Технологии, Москва, Вооруженные силы РФ, YouTube
Создателя Mr. Freeman уличили в дискредитации ВС России
Создателя Mr. Freeman Павла Мунтяна уличили в дискредитации ВС России