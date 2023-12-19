https://ria.ru/20231219/covid-19-1916658515.html
Заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась на 11,5 процента
Заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась на 11,5 процента - РИА Новости, 19.12.2023
Заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась на 11,5 процента
Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю уменьшилась в России на 11,5%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T11:09
2023-12-19T11:09
2023-12-19T11:09
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю уменьшилась в России на 11,5%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 64,9 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 11,5%. Увеличение заболеваемости отмечено в 37 субъектах Российской Федерации, в том числе в 24 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении. За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 8 701 человек с коронавирусом, что на 7,9% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 34 субъектах России, в том числе в 15 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. Выздоровело за неделю 104 752 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 7,6% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерло за неделю 164 человека, уточнили в оперштабе.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, коронавирус в россии
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса, Коронавирус в России
Заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась на 11,5 процента
Оперштаб: заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 11,5 процента
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю уменьшилась в России на 11,5%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 64,9 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 11,5%. Увеличение заболеваемости отмечено в 37 субъектах Российской Федерации, в том числе в 24 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении.
За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 8 701 человек с коронавирусом, что на 7,9% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 34 субъектах России, в том числе в 15 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе.
Выздоровело за неделю 104 752 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 7,6% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерло за неделю 164 человека, уточнили в оперштабе.
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