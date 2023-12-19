https://ria.ru/20231219/byudzhet-1916812360.html

Нижегородский парламент принял во втором чтении бюджет региона на 2024 год

Нижегородский парламент принял во втором чтении бюджет региона на 2024 год - РИА Новости, 19.12.2023

Нижегородский парламент принял во втором чтении бюджет региона на 2024 год

Депутаты законодательного собрания Нижегородской области приняли во втором окончательном чтении бюджет региона на 2024 год, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T20:12

2023-12-19T20:12

2023-12-19T20:31

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нижегородская область

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Нижегородской области приняли во втором окончательном чтении бюджет региона на 2024 год, сообщает пресс-служба регионального парламента. Парламентарии рассмотрели около 50 поправок в главный финансовый документ региона, внесенных депутатами, комитетами, парламентскими фракциями и губернатором Нижегородской области. "Ко второму чтению доходы областного бюджета дополнительно увеличены на 23,8 миллиарда рублей, в том числе поступления из федерального бюджета выросли на 17,5 миллиарда рублей. Расходы увеличены на 34,7 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. По инициативе фракции "Единая Россия" увеличены расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2024 году на 1,8 миллиарда рублей, расходы на строительство школ – на 500 миллионов рублей, финансирование программы капремонта школ - на 605,8 миллиона рублей, проекта "Культура малой родины" - на 50 миллионов рублей. Также 86,2 миллиона рублей направлено дополнительно на увеличение стоимости сертификатов на улучшение жилищных условий для многодетных семей - с 470 тысяч до 600 тысяч рублей и количества сертификатов, выдаваемых в течение года, - с 327 до 400. По инициативе фракции ЛДПР в следующем году дополнительно 100 миллионов рублей будет направлено на создание сети мониторинга водных объектов в Нижегородской области. По инициативе фракции "Справедливая Россия" - увеличены на 64,1 миллиона рублей расходы на проведение капремонта четырех библиотек в Воскресенском, Починковском и Тонкинском муниципальных округах, а также в Нижнем Новгороде. По инициативе фракции "Новые люди" увеличены расходы на реализацию проекта "Сельхозконтракт", в рамках которого организациям потребительской кооперации возмещается часть затрат на закупку продукции у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. Также дополнительно увеличены расходы на компенсации транспортным предприятиям за перевозку льготников – на 358,4 миллиона рублей, еще 659,3 миллиона направят на комплексное развитие городского наземного транспорта. Расходы на проектные работы по переводу котельных на природный газ в рамках программы газификации Нижегородской области в 2024 году увеличены до 57,5 миллиона рублей. Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в регионе провели большую работу над привлечением федеральных средств и формированием доходной части бюджета в целом. Так, на 22,2% к первоначальному бюджету 2023 года вырастет финансирование сферы здравоохранения (до 46 миллиардов рублей), на 17,7% – образования (68,6 миллиарда рублей). Общая сумма федеральных средств, заложенных в бюджет, составляет 57,8 миллиарда рублей, что на 35% выше первоначального плана 2023 года. "Областной бюджет на предстоящие три года выдержанный, он отражает интересы экономического развития региона и выполнение всех социальных обязательств. Мы рассчитываем, что экономика Нижегородской области будет работать так же эффективно, как и в 2023 году, когда практически каждый месяц мы увеличивали доходы и расходы областного бюджета. Спасибо правительству, министерству финансов и, в первую очередь, губернатору Нижегородской области за понимание и открытый диалог по всем вопросам. Благодаря этому мы находили решения, учитывающие интересы всех сторон", - цитирует пресс-служба слова председателя законодательного собрания Нижегородской области Евгения Люлина. Отмечается, что доходы областного бюджета на 2024 год составят 316 миллиардов рублей, расходы - 330,5 миллиарда рублей, дефицит -14,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20231219/domovladeniya-1916811140.html

https://ria.ru/20221128/granty-1834834203.html

https://ria.ru/20221123/meditsina-1833744078.html

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