https://ria.ru/20231219/byudzhet-1916770219.html

В "Газпроме" прокомментировали бюджет компании на 2024 год

В "Газпроме" прокомментировали бюджет компании на 2024 год - РИА Новости, 19.12.2023

В "Газпроме" прокомментировали бюджет компании на 2024 год

Бюджет "Газпрома" на 2024 год является умеренно консервативным и сбалансированным, компания продолжает оптимизацию затрат, заявил заместитель председателя... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T17:28

2023-12-19T17:28

2023-12-19T17:28

экономика

россия

газпром

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Бюджет "Газпрома" на 2024 год является умеренно консервативным и сбалансированным, компания продолжает оптимизацию затрат, заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов. "В бюджетном планировании мы традиционно базируемся на финансово-экономических прогнозах Минэкономразвития России. Бюджет ПАО "Газпром" на 2024 год является умеренно консервативным и сбалансированным", - говорится в комментарии Садыгова, размещенном в Telegram-канале компании. "Мы продолжаем оптимизацию затрат. На 2024 год мы сократили бюджет операционных расходов дочерних обществ газового бизнеса на 206 миллиардов рублей", - отметил топ-менеджер.

https://ria.ru/20231219/gazprom-1916767363.html

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экономика, россия, газпром, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)