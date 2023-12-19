https://ria.ru/20231219/byudzhet-1916770219.html
В "Газпроме" прокомментировали бюджет компании на 2024 год
В "Газпроме" прокомментировали бюджет компании на 2024 год - РИА Новости, 19.12.2023
В "Газпроме" прокомментировали бюджет компании на 2024 год
Бюджет "Газпрома" на 2024 год является умеренно консервативным и сбалансированным, компания продолжает оптимизацию затрат, заявил заместитель председателя... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T17:28
2023-12-19T17:28
2023-12-19T17:28
экономика
россия
газпром
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Бюджет "Газпрома" на 2024 год является умеренно консервативным и сбалансированным, компания продолжает оптимизацию затрат, заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов. "В бюджетном планировании мы традиционно базируемся на финансово-экономических прогнозах Минэкономразвития России. Бюджет ПАО "Газпром" на 2024 год является умеренно консервативным и сбалансированным", - говорится в комментарии Садыгова, размещенном в Telegram-канале компании. "Мы продолжаем оптимизацию затрат. На 2024 год мы сократили бюджет операционных расходов дочерних обществ газового бизнеса на 206 миллиардов рублей", - отметил топ-менеджер.
https://ria.ru/20231219/gazprom-1916767363.html
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экономика, россия, газпром, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Газпром, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В "Газпроме" прокомментировали бюджет компании на 2024 год
Садыгов: бюджет "Газпрома" на 2024 год умеренно сбалансированный