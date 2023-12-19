Рейтинг@Mail.ru
В "Газпроме" прокомментировали бюджет компании на 2024 год - РИА Новости, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:28 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/byudzhet-1916770219.html
В "Газпроме" прокомментировали бюджет компании на 2024 год
В "Газпроме" прокомментировали бюджет компании на 2024 год - РИА Новости, 19.12.2023
В "Газпроме" прокомментировали бюджет компании на 2024 год
Бюджет "Газпрома" на 2024 год является умеренно консервативным и сбалансированным, компания продолжает оптимизацию затрат, заявил заместитель председателя... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T17:28
2023-12-19T17:28
экономика
россия
газпром
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830872489_0:186:3044:1898_1920x0_80_0_0_70e3808dd536af2cc30c460d42fa8665.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Бюджет "Газпрома" на 2024 год является умеренно консервативным и сбалансированным, компания продолжает оптимизацию затрат, заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов. "В бюджетном планировании мы традиционно базируемся на финансово-экономических прогнозах Минэкономразвития России. Бюджет ПАО "Газпром" на 2024 год является умеренно консервативным и сбалансированным", - говорится в комментарии Садыгова, размещенном в Telegram-канале компании. "Мы продолжаем оптимизацию затрат. На 2024 год мы сократили бюджет операционных расходов дочерних обществ газового бизнеса на 206 миллиардов рублей", - отметил топ-менеджер.
https://ria.ru/20231219/gazprom-1916767363.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830872489_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f06bec1ac828f796043b15ee5deb8d54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, газпром, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Газпром, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В "Газпроме" прокомментировали бюджет компании на 2024 год

Садыгов: бюджет "Газпрома" на 2024 год умеренно сбалансированный

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк"Газпром"
Газпром - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
"Газпром" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Бюджет "Газпрома" на 2024 год является умеренно консервативным и сбалансированным, компания продолжает оптимизацию затрат, заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов.
«
"В бюджетном планировании мы традиционно базируемся на финансово-экономических прогнозах Минэкономразвития России. Бюджет ПАО "Газпром" на 2024 год является умеренно консервативным и сбалансированным", - говорится в комментарии Садыгова, размещенном в Telegram-канале компании.
«
"Мы продолжаем оптимизацию затрат. На 2024 год мы сократили бюджет операционных расходов дочерних обществ газового бизнеса на 206 миллиардов рублей", - отметил топ-менеджер.
Здание компании Газпром - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
"Газпром" в 2023 году ожидает уверенных финансовых результатов
Вчера, 17:18
 
ЭкономикаРоссияГазпромМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала