https://ria.ru/20231219/bronetekhnika-1916696047.html
Поставки бронетехники в войска в 2023 году возросли втрое
Поставки бронетехники в войска в 2023 году возросли втрое - РИА Новости, 19.12.2023
Поставки бронетехники в войска в 2023 году возросли втрое
Поставки бронетехники в войска в 2023 году возросли в три раза, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:45
2023-12-19T13:45
2023-12-19T14:14
владимир путин
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Поставки бронетехники в войска в 2023 году возросли в три раза, заявил президент России Владимир Путин."В этом году благодаря работе ОПК объемы поставок бронетанковой техники возросли в три раза, автомобильной — в 4,5 раза. В целом количество закупаемых основных образцов вооружения повысилось в 2,7 раза, а особо востребованных — в 7 раз", — сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
https://ria.ru/20231011/tanki-1902027123.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, безопасность, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Поставки бронетехники в войска в 2023 году возросли втрое
Путин: поставки бронетехники в войска в 2023 году возросли в три раза
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Поставки бронетехники в войска в 2023 году возросли в три раза, заявил президент России Владимир Путин.
"В этом году благодаря работе ОПК объемы поставок бронетанковой техники возросли в три раза, автомобильной — в 4,5 раза. В целом количество закупаемых основных образцов вооружения повысилось в 2,7 раза, а особо востребованных — в 7 раз", — сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
Для российских танков начали производить заводские "мангалы" от дронов