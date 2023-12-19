Рейтинг@Mail.ru
Поставки бронетехники в войска в 2023 году возросли втрое - РИА Новости, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:45 19.12.2023 (обновлено: 14:14 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/bronetekhnika-1916696047.html
Поставки бронетехники в войска в 2023 году возросли втрое
Поставки бронетехники в войска в 2023 году возросли втрое - РИА Новости, 19.12.2023
Поставки бронетехники в войска в 2023 году возросли втрое
Поставки бронетехники в войска в 2023 году возросли в три раза, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:45
2023-12-19T14:14
владимир путин
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788972795_0:35:1280:755_1920x0_80_0_0_606c11869c880d0ec13666e6a7b18ed4.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Поставки бронетехники в войска в 2023 году возросли в три раза, заявил президент России Владимир Путин."В этом году благодаря работе ОПК объемы поставок бронетанковой техники возросли в три раза, автомобильной — в 4,5 раза. В целом количество закупаемых основных образцов вооружения повысилось в 2,7 раза, а особо востребованных — в 7 раз", — сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
https://ria.ru/20231011/tanki-1902027123.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788972795_0:0:1245:934_1920x0_80_0_0_4c77b2b3e65e39e58511468a82b1ccad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, безопасность, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Поставки бронетехники в войска в 2023 году возросли втрое

Путин: поставки бронетехники в войска в 2023 году возросли в три раза

© РИА НовостиОтправка танков Т-90М "Прорыв" с Уралвагонзавода
Отправка танков Т-90М Прорыв с Уралвагонзавода
© РИА Новости
Отправка танков Т-90М "Прорыв" с Уралвагонзавода . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Поставки бронетехники в войска в 2023 году возросли в три раза, заявил президент России Владимир Путин.
"В этом году благодаря работе ОПК объемы поставок бронетанковой техники возросли в три раза, автомобильной — в 4,5 раза. В целом количество закупаемых основных образцов вооружения повысилось в 2,7 раза, а особо востребованных — в 7 раз", — сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
Модернизированный танк Т-72Б3 с противодроновым навесом над башней
Для российских танков начали производить заводские "мангалы" от дронов
11 октября, 14:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинБезопасностьРоссияВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала