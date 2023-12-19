https://ria.ru/20231219/bronetekhnika-1916696047.html

Поставки бронетехники в войска в 2023 году возросли втрое

Поставки бронетехники в войска в 2023 году возросли втрое - РИА Новости, 19.12.2023

Поставки бронетехники в войска в 2023 году возросли втрое

Поставки бронетехники в войска в 2023 году возросли в три раза, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T13:45

2023-12-19T13:45

2023-12-19T14:14

владимир путин

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788972795_0:35:1280:755_1920x0_80_0_0_606c11869c880d0ec13666e6a7b18ed4.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Поставки бронетехники в войска в 2023 году возросли в три раза, заявил президент России Владимир Путин."В этом году благодаря работе ОПК объемы поставок бронетанковой техники возросли в три раза, автомобильной — в 4,5 раза. В целом количество закупаемых основных образцов вооружения повысилось в 2,7 раза, а особо востребованных — в 7 раз", — сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

https://ria.ru/20231011/tanki-1902027123.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, безопасность, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр