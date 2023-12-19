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Лондон будет делиться военно-морским опытом с Киевом, пишут СМИ - РИА Новости, 19.12.2023
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05:37 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/britaniya-1916624089.html
Лондон будет делиться военно-морским опытом с Киевом, пишут СМИ
Лондон будет делиться военно-морским опытом с Киевом, пишут СМИ - РИА Новости, 19.12.2023
Лондон будет делиться военно-морским опытом с Киевом, пишут СМИ
Великобритания в ближайшие недели подпишет десятилетний пакт о безопасности с Украиной, в рамках которого Лондон будет делиться военно-морским опытом для борьбы РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T05:37
2023-12-19T05:37
украина
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нато
в мире
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Великобритания в ближайшие недели подпишет десятилетний пакт о безопасности с Украиной, в рамках которого Лондон будет делиться военно-морским опытом для борьбы с Россией, сообщает британское издание Telegraph со ссылкой на источники. "Британия будет использовать свой военно-морской опыт, чтобы помочь Украине контролировать Черное море в рамках десятилетнего пакта о безопасности, который будет подписан в ближайшие недели. Меморандум о взаимопонимании связывает (Лондон) обещанием "поддерживать Киев в борьбе" против России, предоставляя военную поддержку, в основном боевые единицы ВМФ, а также финансовую помощь и обмена разведданными", - пишет газета со ссылкой на британских официальных лиц. Собеседники издания из министерства обороны не стали уточнять, какое именно оружие может быть направлено Киеву в рамках пакта, сообщив лишь, что это будет как наземное оружие, так и авиасредства. Пакт будет основан на недавнем заявлении о том, что Великобритания возглавит новую морскую коалицию вместе с Норвегией, в рамках которого Киеву поставят два корабля-тральщика ВМФ Великобритании. По информации газеты, пакт также будет направлен на предоставление гарантий Киеву после окончания конфликта. По данным издания, на прошлой неделе на саммите ЕС Киеву страны-члены Евросоюза также пообещали дальнейшие поставки оружия в рамках сделки на 20 миллиардов евро в течение следующих четырех лет. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231213/plan-1915466020.html
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украина, великобритания, нато, в мире, киев
Украина, Великобритания, НАТО, В мире, Киев
Лондон будет делиться военно-морским опытом с Киевом, пишут СМИ

Telegraph: Лондон будет делиться военно-морским опытом с Киевом

© AP Photo / Kirsty WigglesworthЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Лондон. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Великобритания в ближайшие недели подпишет десятилетний пакт о безопасности с Украиной, в рамках которого Лондон будет делиться военно-морским опытом для борьбы с Россией, сообщает британское издание Telegraph со ссылкой на источники.
«
"Британия будет использовать свой военно-морской опыт, чтобы помочь Украине контролировать Черное море в рамках десятилетнего пакта о безопасности, который будет подписан в ближайшие недели. Меморандум о взаимопонимании связывает (Лондон) обещанием "поддерживать Киев в борьбе" против России, предоставляя военную поддержку, в основном боевые единицы ВМФ, а также финансовую помощь и обмена разведданными", - пишет газета со ссылкой на британских официальных лиц.
Собеседники издания из министерства обороны не стали уточнять, какое именно оружие может быть направлено Киеву в рамках пакта, сообщив лишь, что это будет как наземное оружие, так и авиасредства. Пакт будет основан на недавнем заявлении о том, что Великобритания возглавит новую морскую коалицию вместе с Норвегией, в рамках которого Киеву поставят два корабля-тральщика ВМФ Великобритании.
По информации газеты, пакт также будет направлен на предоставление гарантий Киеву после окончания конфликта. По данным издания, на прошлой неделе на саммите ЕС Киеву страны-члены Евросоюза также пообещали дальнейшие поставки оружия в рамках сделки на 20 миллиардов евро в течение следующих четырех лет.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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