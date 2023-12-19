В июне на ПМЭФ пройдет бизнес-диалог "Россия-Индия"
Росконгресс: бизнес-диалог "Россия-Индия" состоится 5 июня на ПМЭФ
Петербургский международный экономический форум. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Индийские компании проявляют все больший интерес к Петербургскому международному экономическому форуму, как к главной площадке для развития бизнеса с Россией, 5 июня, в стартовый день форума, будет проведен второй по счету бизнес-диалог "Россия-Индия", заявил РИА Новости заместитель директора Фонда Росконгресс, директор ПМЭФ Алексей Вальков.
«
"За последнее время взаимоотношения между Россией и Индией очень активно развиваются. Мы уже превысили плановые показатели по товарообороту, которые были намечены на 2025 год, и, конечно, это выражается в том числе в активности индийских компаний на ПМЭФ, главной площадке для развития бизнеса с нашей страной",- сказал он на полях XIV Индийско-российского бизнес-диалога в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Индия, напомнил Вальков, давно участвует в разных традиционных форматах ПМЭФ, но, в прошлом году "учитывая большой интерес к нашей площадке, мы впервые провели бизнес-диалог "Россия-Индия" в стартовый день форума".
«
"Словом, сегодня мы видим еще больший интерес индийских деловых людей к развитию бизнеса с Россией, чем в прошлом году. Поэтому уже начинаем работать над программой бизнес-диалога "Россия-Индия", который откроется 5 июня, в День международной кооперации на форуме",- подчеркнул заместитель директора Фонда Росконгресс, директор ПМЭФ.
«
"В ходе недавнего роуд-шоу мы предложили индийским бизнесменам направить в организационный комитет ПЭМФ те тематики, которые их интересуют больше всего с практической точки зрения, для того, чтобы их участие в форуме было наиболее продуктивным",- заключил Вальков.