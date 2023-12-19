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В июне на ПМЭФ пройдет бизнес-диалог "Россия-Индия" - РИА Новости, 19.12.2023
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16:12 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/biznes-dialog-1916746146.html
В июне на ПМЭФ пройдет бизнес-диалог "Россия-Индия"
В июне на ПМЭФ пройдет бизнес-диалог "Россия-Индия" - РИА Новости, 19.12.2023
В июне на ПМЭФ пройдет бизнес-диалог "Россия-Индия"
Индийские компании проявляют все больший интерес к Петербургскому международному экономическому форуму, как к главной площадке для развития бизнеса с Россией, 5 РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T16:12
2023-12-19T16:12
экономика
россия
индия
дели
фонд "росконгресс"
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Индийские компании проявляют все больший интерес к Петербургскому международному экономическому форуму, как к главной площадке для развития бизнеса с Россией, 5 июня, в стартовый день форума, будет проведен второй по счету бизнес-диалог "Россия-Индия", заявил РИА Новости заместитель директора Фонда Росконгресс, директор ПМЭФ Алексей Вальков. "За последнее время взаимоотношения между Россией и Индией очень активно развиваются. Мы уже превысили плановые показатели по товарообороту, которые были намечены на 2025 год, и, конечно, это выражается в том числе в активности индийских компаний на ПМЭФ, главной площадке для развития бизнеса с нашей страной",- сказал он на полях XIV Индийско-российского бизнес-диалога в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Индия, напомнил Вальков, давно участвует в разных традиционных форматах ПМЭФ, но, в прошлом году "учитывая большой интерес к нашей площадке, мы впервые провели бизнес-диалог "Россия-Индия" в стартовый день форума". Сейчас, по его словам, этот интерес со стороны индийских компаний лишь растет. "В чем мы могли еще раз убедиться, возвратившись только что из роуд-шоу по трем городам Индии, в течение которого мы посетили Дели, Мумбаи и Бангалор",- добавил собеседник агентства. "Словом, сегодня мы видим еще больший интерес индийских деловых людей к развитию бизнеса с Россией, чем в прошлом году. Поэтому уже начинаем работать над программой бизнес-диалога "Россия-Индия", который откроется 5 июня, в День международной кооперации на форуме",- подчеркнул заместитель директора Фонда Росконгресс, директор ПМЭФ. "В ходе недавнего роуд-шоу мы предложили индийским бизнесменам направить в организационный комитет ПЭМФ те тематики, которые их интересуют больше всего с практической точки зрения, для того, чтобы их участие в форуме было наиболее продуктивным",- заключил Вальков.
https://ria.ru/20231219/kiselev-1916682101.html
https://ria.ru/20231219/indiya-1916665795.html
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экономика, россия, индия, дели, фонд "росконгресс"
Экономика, Россия, Индия, Дели, Фонд "Росконгресс"
В июне на ПМЭФ пройдет бизнес-диалог "Россия-Индия"

Росконгресс: бизнес-диалог "Россия-Индия" состоится 5 июня на ПМЭФ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПетербургский международный экономический форум
Петербургский международный экономический форум - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Петербургский международный экономический форум. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Индийские компании проявляют все больший интерес к Петербургскому международному экономическому форуму, как к главной площадке для развития бизнеса с Россией, 5 июня, в стартовый день форума, будет проведен второй по счету бизнес-диалог "Россия-Индия", заявил РИА Новости заместитель директора Фонда Росконгресс, директор ПМЭФ Алексей Вальков.
«
"За последнее время взаимоотношения между Россией и Индией очень активно развиваются. Мы уже превысили плановые показатели по товарообороту, которые были намечены на 2025 год, и, конечно, это выражается в том числе в активности индийских компаний на ПМЭФ, главной площадке для развития бизнеса с нашей страной",- сказал он на полях XIV Индийско-российского бизнес-диалога в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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Индия, напомнил Вальков, давно участвует в разных традиционных форматах ПМЭФ, но, в прошлом году "учитывая большой интерес к нашей площадке, мы впервые провели бизнес-диалог "Россия-Индия" в стартовый день форума".
Сейчас, по его словам, этот интерес со стороны индийских компаний лишь растет. "В чем мы могли еще раз убедиться, возвратившись только что из роуд-шоу по трем городам Индии, в течение которого мы посетили Дели, Мумбаи и Бангалор",- добавил собеседник агентства.
«
"Словом, сегодня мы видим еще больший интерес индийских деловых людей к развитию бизнеса с Россией, чем в прошлом году. Поэтому уже начинаем работать над программой бизнес-диалога "Россия-Индия", который откроется 5 июня, в День международной кооперации на форуме",- подчеркнул заместитель директора Фонда Росконгресс, директор ПМЭФ.
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«
"В ходе недавнего роуд-шоу мы предложили индийским бизнесменам направить в организационный комитет ПЭМФ те тематики, которые их интересуют больше всего с практической точки зрения, для того, чтобы их участие в форуме было наиболее продуктивным",- заключил Вальков.
 
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