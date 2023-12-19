https://ria.ru/20231219/biznes-dialog-1916746146.html

В июне на ПМЭФ пройдет бизнес-диалог "Россия-Индия"

В июне на ПМЭФ пройдет бизнес-диалог "Россия-Индия" - РИА Новости, 19.12.2023

В июне на ПМЭФ пройдет бизнес-диалог "Россия-Индия"

Индийские компании проявляют все больший интерес к Петербургскому международному экономическому форуму, как к главной площадке для развития бизнеса с Россией, 5 РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T16:12

2023-12-19T16:12

2023-12-19T16:12

экономика

россия

индия

дели

фонд "росконгресс"

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Индийские компании проявляют все больший интерес к Петербургскому международному экономическому форуму, как к главной площадке для развития бизнеса с Россией, 5 июня, в стартовый день форума, будет проведен второй по счету бизнес-диалог "Россия-Индия", заявил РИА Новости заместитель директора Фонда Росконгресс, директор ПМЭФ Алексей Вальков. "За последнее время взаимоотношения между Россией и Индией очень активно развиваются. Мы уже превысили плановые показатели по товарообороту, которые были намечены на 2025 год, и, конечно, это выражается в том числе в активности индийских компаний на ПМЭФ, главной площадке для развития бизнеса с нашей страной",- сказал он на полях XIV Индийско-российского бизнес-диалога в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Индия, напомнил Вальков, давно участвует в разных традиционных форматах ПМЭФ, но, в прошлом году "учитывая большой интерес к нашей площадке, мы впервые провели бизнес-диалог "Россия-Индия" в стартовый день форума". Сейчас, по его словам, этот интерес со стороны индийских компаний лишь растет. "В чем мы могли еще раз убедиться, возвратившись только что из роуд-шоу по трем городам Индии, в течение которого мы посетили Дели, Мумбаи и Бангалор",- добавил собеседник агентства. "Словом, сегодня мы видим еще больший интерес индийских деловых людей к развитию бизнеса с Россией, чем в прошлом году. Поэтому уже начинаем работать над программой бизнес-диалога "Россия-Индия", который откроется 5 июня, в День международной кооперации на форуме",- подчеркнул заместитель директора Фонда Росконгресс, директор ПМЭФ. "В ходе недавнего роуд-шоу мы предложили индийским бизнесменам направить в организационный комитет ПЭМФ те тематики, которые их интересуют больше всего с практической точки зрения, для того, чтобы их участие в форуме было наиболее продуктивным",- заключил Вальков.

https://ria.ru/20231219/kiselev-1916682101.html

https://ria.ru/20231219/indiya-1916665795.html

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индия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, индия, дели, фонд "росконгресс"