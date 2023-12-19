https://ria.ru/20231219/birzha-1916661593.html

"СПБ биржа" предложит OFAC стратегию по разблокировке активов

"СПБ биржа" предложит OFAC стратегию по разблокировке активов - РИА Новости, 19.12.2023

"СПБ биржа" предложит OFAC стратегию по разблокировке активов

Расчетный депозитарий "СПБ биржи" — "СПБ банк" — представил стратегию разблокировки активов инвесторов, согласно которой он направит запрос в Управление по... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T11:21

2023-12-19T11:21

2023-12-19T17:12

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Расчетный депозитарий "СПБ биржи" — "СПБ банк" — представил стратегию разблокировки активов инвесторов, согласно которой он направит запрос в Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), говорится в пресс-релизе торговой площадки. "СПБ банк" <...> готовит официальный запрос в OFAC с предложением следующих механизмов разблокировки активов: вывод "СПБ банка" из-под контроля находящейся под санкциями "СПБ биржи" за счет уменьшения доли биржи в уставном капитале банка", — говорится в материале. Организация также предложит OFAC уточнить генеральную лицензию № 76A, а также продлить срок ее действия; издать специальную лицензию для разблокировки активов клиентов участников торгов; издать новую генеральную лицензию, позволяющую разблокировать активы клиентов участников торгов. Как уточнили в организации, согласованную "СПБ биржей" стратегию предложили международные юридические консультанты.Сроки реализации стратегии не связаны с окончанием срока действия лицензии № 76А (31 января) и будут зависеть от усмотрения OFAC и того, какой финальный механизм разблокировки будет согласован с ведомством. В "СПБ банке" уточнили, что с момента введения экономических ограничений организация вместе с международными юристами готовит заявление для обращения в OFAC, а также значительный пакет документов, подтверждающий отсутствие выгоды от разблокировки активов для подсанкционного юридического лица.В ближайший месяц "СПБ банк" предпримет все необходимое для установления связи с OFAC для обсуждения предложенных механизмов разблокировки активов.В организации также отметили, что "СПБ банк" самостоятельно проинформирует участников рынка о взаимодействии с OFAC на информационном портале по разблокировке иностранных активов. Как подчеркнули в организации, право собственности инвестора на иностранные ценные бумаги сохраняется вне зависимости от длительности разблокировки активов и при любом развитии событий инвестор остается их конечным собственником.

https://ria.ru/20231130/birzha-1912823079.html

https://ria.ru/20231127/bankrotstvo-1912222118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, министерство финансов сша, сша, россия