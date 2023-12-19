https://ria.ru/20231219/bespilotniki-1916827872.html
Канада закупит у США 11 военных БПЛА на 1,87 миллиарда долларов
Канада закупит у США 11 военных БПЛА на 1,87 миллиарда долларов - РИА Новости, 19.12.2023
Канада закупит у США 11 военных БПЛА на 1,87 миллиарда долларов
Правительство Канады закупит у США 11 военных беспилотников и оборудование к ним на сумму 2,49 миллиарда канадских долларов (1,87 миллиарда долларов США),... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T22:18
2023-12-19T22:18
2023-12-19T22:18
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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Правительство Канады закупит у США 11 военных беспилотников и оборудование к ним на сумму 2,49 миллиарда канадских долларов (1,87 миллиарда долларов США), заявили власти страны. "Правительство Канады инвестирует 2,49 миллиарда долларов в приобретение мощностей дистанционно пилотируемых воздушных систем (RPAS). Покупка будет выполнена через прямой коммерческий контракт с корпорацией General Atomics Aeronautical Systems, ряд специфичных компонентов будут приобретены через иностранную военную продажу правительством Соединенных Штатов", - указано в сообщении. Уточняется, что закупаемые беспилотники будут обладать дальним радиусом и продолжительностью полета, а также будут вооружены. Помимо самих воздушных судов Канада закупит 6 наземных станций контроля, центр контроля, ангары, вооружения, услуги сервиса, обучения, техподдержку и оборудование. После получения всех беспилотников к 2033 году они будут поставлены на вооружение для Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и миссий НАТО.
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в мире, канада, norad, нато, сша
В мире, Канада, NORAD, НАТО, США
Канада закупит у США 11 военных БПЛА на 1,87 миллиарда долларов
Канада закупит у США 11 военных беспилотников на 1,87 миллиарда долларов
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Правительство Канады закупит у США 11 военных беспилотников и оборудование к ним на сумму 2,49 миллиарда канадских долларов (1,87 миллиарда долларов США), заявили власти страны.
«
"Правительство Канады инвестирует 2,49 миллиарда долларов в приобретение мощностей дистанционно пилотируемых воздушных систем (RPAS). Покупка будет выполнена через прямой коммерческий контракт с корпорацией General Atomics Aeronautical Systems, ряд специфичных компонентов будут приобретены через иностранную военную продажу правительством Соединенных Штатов", - указано в сообщении.
Уточняется, что закупаемые беспилотники будут обладать дальним радиусом и продолжительностью полета, а также будут вооружены. Помимо самих воздушных судов Канада закупит 6 наземных станций контроля, центр контроля, ангары, вооружения, услуги сервиса, обучения, техподдержку и оборудование.
После получения всех беспилотников к 2033 году они будут поставлены на вооружение для Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD
) и миссий НАТО
.
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