https://ria.ru/20231219/belaes-1916687615.html
В Кремле опровергли сообщение о нештатной ситуации на БелАЭС
В Кремле опровергли сообщение о нештатной ситуации на БелАЭС - РИА Новости, 19.12.2023
В Кремле опровергли сообщение о нештатной ситуации на БелАЭС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию по "нештатной ситуации" на Белорусской АЭС заявил, что ее так назвать нельзя, речь идет о... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:07
2023-12-19T13:07
2023-12-19T13:08
дмитрий песков
белорусская аэс
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592824202_0:87:3470:2039_1920x0_80_0_0_f32d4d11acc31f53f5f2ed92375de19d.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию по "нештатной ситуации" на Белорусской АЭС заявил, что ее так назвать нельзя, речь идет о пусконаладочных работах. "Мне известна эта публикация, но дело в том, что это нельзя назвать внештатной ситуацией, потому что речь идет о пусконаладочных работах, поэтому этот нюанс, он, наверное, самый важный. Это не внештатная ситуация во время работы станции, там проводятся пусконаладочные работы", - сказал Песков. Ранее агентство "Блумберг" сообщило, что в 2022 году на втором энергоблоке Белорусской АЭС якобы произошла нештатная ситуация. Энергоблок готовили к пуску, его реактор еще не работал.Пусконаладочные работы на любой АЭС включают проверку, настройку и испытания оборудования и систем, обеспечивающие достижение проектных параметров и режимов перед пуском реактора и вводом энергоблока в эксплуатацию.Проект строительства с участием России Белорусской АЭС в нынешнем году завершился успешно - второй энергоблок станции был принят в промышленную эксплуатацию.Белорусская АЭС – это самый крупный совместный проект Москвы и Минска. Станция с двумя реакторными установками ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт расположена в Островце (Гродненская область).
https://ria.ru/20231103/lukashenko-1907322199.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592824202_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6f6a35c4784921f6f5e2707ee4bc2685.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, белорусская аэс, белоруссия
Дмитрий Песков, Белорусская АЭС, Белоруссия
В Кремле опровергли сообщение о нештатной ситуации на БелАЭС
Песков: в статье ЧП на БелАЭС речь идет о пусконаладочных работах
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию по "нештатной ситуации" на Белорусской АЭС заявил, что ее так назвать нельзя, речь идет о пусконаладочных работах.
"Мне известна эта публикация, но дело в том, что это нельзя назвать внештатной ситуацией, потому что речь идет о пусконаладочных работах, поэтому этот нюанс, он, наверное, самый важный. Это не внештатная ситуация во время работы станции, там проводятся пусконаладочные работы", - сказал Песков.
Ранее агентство "Блумберг" сообщило, что в 2022 году на втором энергоблоке Белорусской АЭС якобы произошла нештатная ситуация. Энергоблок готовили к пуску, его реактор еще не работал.
Пусконаладочные работы на любой АЭС включают проверку, настройку и испытания оборудования и систем, обеспечивающие достижение проектных параметров и режимов перед пуском реактора и вводом энергоблока в эксплуатацию.
Минск не парится по поводу протестов Литвы против БелАЭС, заявил Лукашенко
Проект строительства с участием России Белорусской АЭС в нынешнем году завершился успешно - второй энергоблок станции был принят в промышленную эксплуатацию.
Белорусская АЭС – это самый крупный совместный проект Москвы
и Минска
. Станция с двумя реакторными установками ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт расположена в Островце (Гродненская область
).