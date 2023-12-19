https://ria.ru/20231219/belaes-1916687615.html

В Кремле опровергли сообщение о нештатной ситуации на БелАЭС

В Кремле опровергли сообщение о нештатной ситуации на БелАЭС - РИА Новости, 19.12.2023

В Кремле опровергли сообщение о нештатной ситуации на БелАЭС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию по "нештатной ситуации" на Белорусской АЭС заявил, что ее так назвать нельзя, речь идет о... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T13:07

2023-12-19T13:07

2023-12-19T13:08

дмитрий песков

белорусская аэс

белоруссия

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию по "нештатной ситуации" на Белорусской АЭС заявил, что ее так назвать нельзя, речь идет о пусконаладочных работах. "Мне известна эта публикация, но дело в том, что это нельзя назвать внештатной ситуацией, потому что речь идет о пусконаладочных работах, поэтому этот нюанс, он, наверное, самый важный. Это не внештатная ситуация во время работы станции, там проводятся пусконаладочные работы", - сказал Песков. Ранее агентство "Блумберг" сообщило, что в 2022 году на втором энергоблоке Белорусской АЭС якобы произошла нештатная ситуация. Энергоблок готовили к пуску, его реактор еще не работал.Пусконаладочные работы на любой АЭС включают проверку, настройку и испытания оборудования и систем, обеспечивающие достижение проектных параметров и режимов перед пуском реактора и вводом энергоблока в эксплуатацию.Проект строительства с участием России Белорусской АЭС в нынешнем году завершился успешно - второй энергоблок станции был принят в промышленную эксплуатацию.Белорусская АЭС – это самый крупный совместный проект Москвы и Минска. Станция с двумя реакторными установками ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт расположена в Островце (Гродненская область).

https://ria.ru/20231103/lukashenko-1907322199.html

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Влада Копылова

дмитрий песков, белорусская аэс, белоруссия