Рейтинг@Mail.ru
Украина фактически является страной-банкротом, заявил Шойгу - РИА Новости, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:23 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/bankrot-1916727969.html
Украина фактически является страной-банкротом, заявил Шойгу
Украина фактически является страной-банкротом, заявил Шойгу - РИА Новости, 19.12.2023
Украина фактически является страной-банкротом, заявил Шойгу
Украина получила от внешних спонсоров 203 миллиарда долларов, что на 30 миллиардов больше, чем ее ВВП, фактически это страна-банкрот, заявил на расширенном... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T15:23
2023-12-19T15:23
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585638298_0:0:2841:1598_1920x0_80_0_0_18c57425491a595ac96e7787c43374a4.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Украина получила от внешних спонсоров 203 миллиарда долларов, что на 30 миллиардов больше, чем ее ВВП, фактически это страна-банкрот, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу. "Украина получила на данный момент от внешних спонсоров 203 миллиарда долларов, что на 30 миллиардов больше, чем ее ВВП. Фактически это страна-банкрот, так как значительная часть этих средств – кредиты, подлежащие возврату", - сказал он. По данным Шойгу, с началом спецоперации 54 страны заявили о военных поставках Киеву, однако реально вооружение и военная техника поступают Украине только из 15 государств.
https://ria.ru/20231219/ukraina-1916532509.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585638298_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_137193829f662d4bd5b9c5b5d598a3ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей шойгу, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Украина фактически является страной-банкротом, заявил Шойгу

Шойгу оценил объем кредитов, выданных Киеву, и назвал Украину страной-банкротом

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Украина получила от внешних спонсоров 203 миллиарда долларов, что на 30 миллиардов больше, чем ее ВВП, фактически это страна-банкрот, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу.
"Украина получила на данный момент от внешних спонсоров 203 миллиарда долларов, что на 30 миллиардов больше, чем ее ВВП. Фактически это страна-банкрот, так как значительная часть этих средств – кредиты, подлежащие возврату", - сказал он.
По данным Шойгу, с началом спецоперации 54 страны заявили о военных поставках Киеву, однако реально вооружение и военная техника поступают Украине только из 15 государств.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Зеленский теряет контроль. Украину поставили перед тяжелым выбором
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ШойгуУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала