https://ria.ru/20231219/bankrot-1916727969.html
Украина фактически является страной-банкротом, заявил Шойгу
Украина фактически является страной-банкротом, заявил Шойгу - РИА Новости, 19.12.2023
Украина фактически является страной-банкротом, заявил Шойгу
Украина получила от внешних спонсоров 203 миллиарда долларов, что на 30 миллиардов больше, чем ее ВВП, фактически это страна-банкрот, заявил на расширенном... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T15:23
2023-12-19T15:23
2023-12-19T15:23
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Украина получила от внешних спонсоров 203 миллиарда долларов, что на 30 миллиардов больше, чем ее ВВП, фактически это страна-банкрот, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу. "Украина получила на данный момент от внешних спонсоров 203 миллиарда долларов, что на 30 миллиардов больше, чем ее ВВП. Фактически это страна-банкрот, так как значительная часть этих средств – кредиты, подлежащие возврату", - сказал он. По данным Шойгу, с началом спецоперации 54 страны заявили о военных поставках Киеву, однако реально вооружение и военная техника поступают Украине только из 15 государств.
https://ria.ru/20231219/ukraina-1916532509.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Украина фактически является страной-банкротом, заявил Шойгу
Шойгу оценил объем кредитов, выданных Киеву, и назвал Украину страной-банкротом
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Украина получила от внешних спонсоров 203 миллиарда долларов, что на 30 миллиардов больше, чем ее ВВП, фактически это страна-банкрот, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу.
"Украина получила на данный момент от внешних спонсоров 203 миллиарда долларов, что на 30 миллиардов больше, чем ее ВВП. Фактически это страна-банкрот, так как значительная часть этих средств – кредиты, подлежащие возврату", - сказал он.
По данным Шойгу, с началом спецоперации 54 страны заявили о военных поставках Киеву
, однако реально вооружение и военная техника поступают Украине только из 15 государств.
Зеленский теряет контроль. Украину поставили перед тяжелым выбором