https://ria.ru/20231219/bankrot-1916727969.html

Украина фактически является страной-банкротом, заявил Шойгу

Украина фактически является страной-банкротом, заявил Шойгу - РИА Новости, 19.12.2023

Украина фактически является страной-банкротом, заявил Шойгу

Украина получила от внешних спонсоров 203 миллиарда долларов, что на 30 миллиардов больше, чем ее ВВП, фактически это страна-банкрот, заявил на расширенном... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T15:23

2023-12-19T15:23

2023-12-19T15:23

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Украина получила от внешних спонсоров 203 миллиарда долларов, что на 30 миллиардов больше, чем ее ВВП, фактически это страна-банкрот, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу. "Украина получила на данный момент от внешних спонсоров 203 миллиарда долларов, что на 30 миллиардов больше, чем ее ВВП. Фактически это страна-банкрот, так как значительная часть этих средств – кредиты, подлежащие возврату", - сказал он. По данным Шойгу, с началом спецоперации 54 страны заявили о военных поставках Киеву, однако реально вооружение и военная техника поступают Украине только из 15 государств.

https://ria.ru/20231219/ukraina-1916532509.html

украина

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей шойгу, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)