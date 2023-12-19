https://ria.ru/20231219/balataeva-1916561937.html

Людмила Болатаева: Подмосковье – лидер по выдаче квартир детям-сиротам

Людмила Болатаева: Подмосковье – лидер по выдаче квартир детям-сиротам - РИА Новости, 19.12.2023

Людмила Болатаева: Подмосковье – лидер по выдаче квартир детям-сиротам

Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева рассказала в интервью РИА Новости о цифровизации в работе министерства, об искусственном... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T12:00

2023-12-19T12:00

2023-12-19T12:43

интервью

интервью - авторы

людмила болатаева

московская область (подмосковье)

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Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева рассказала в интервью РИА Новости о цифровизации в работе министерства, об искусственном интеллекте, региональных мерах поддержки участников СВО и об эффективных социальных программах для льготных категорий граждан. Беседовала Анастасия Коноплянкина.— Людмила Сергеевна, искусственный интеллект в этом году продолжает быть одной из ведущих тем современного инфополя, скажите, как в министерстве социального развития используются возможности ИИ, в каких сферах и при решении каких задач?— Да, мы видим, как сервисы с применением искусственного интеллекта (ИИ) все больше сопровождают нас на работе, в быту, в обучении. А в первую очередь для нашей работы мы выявили плюсы искусственного интеллекта в том, что он заменит рутину нашим специалистам. Расскажу про наш первый проект – это контроль за питанием в наших социальных центрах, где проживают бабушки и дедушки, также это наши детские лагеря и центры для детей. В чем фишка: раньше качество питания контролировали вручную — записывали сведения в журнал, списывали срок годности, при этом— никакой прозрачности, отсутствие какой-либо визуализации, ненадлежащий контроль директора. И как следствие, жалобы на питание.Что мы сделали – мы полностью оцифровали этот процесс. Первое – это перевели этот контроль на платформу "Проверки Подмосковья", специалист в учреждении делает фото приготовленной еды, описывает ее и прикрепляет в систему, также делает фото продуктов. В системе ИИ проверяет фото на соответствие и выявляет ошибки – обо всех нарушениях система информирует директора и куратора в министерстве.Это что касается применения ИИ в нашей работе. Если говорить о внедрении его для жителей – тут мы обратили внимание на популярность и востребованность сервисов с ИИ у жителей, и мы видим, как они доверяют ИИ, предпочитая получить ответы на вопросы здесь и сейчас. Поэтому у нас и возникла идея сделать умный чат-бот.— В Подмосковье существует умный Telegram-бот Ирина, который отвечает на вопросы о мерах соцподдержки в регионе. Расскажите подробнее, какой у него функционал, насколько активно пользуются им жители области и планируется ли внедрение дополнительных порталов или цифровых ассистентов для работы с людьми?— Мы запустили наш чат-бот "Социальный помощник" в начале этого года, и это совпало с введением по всей стране нового единого пособия на детей, и у семей с детьми было много вопросов. Что делает наш чат-бот: житель вводит возраст детей, указывает свой доход и получает расчет пособия и ссылку, где можно подать заявление.Мы пошли дальше, и сейчас с помощью нашего бота можно рассчитать федеральный материнский капитал, ввести свою льготную категорию и узнать о положенных льготах и как их получить. Сейчас мы обучаем нашего бота более детально и персонально отвечать на вопросы жителей. Нашим умным чат-ботом уже воспользовались свыше полмиллиона жителей.— Какие меры социальной поддержки стали доступны ветеранам боевых действий с 2023 года? Многие бойцы СВО сегодня также проходят бесплатную реабилитацию в подмосковном центре "Ясенки", скажите, сколько людей в этом году уже прошли реабилитацию?— По решению губернатора, меры социальной поддержки, которые были для семей мобилизованных, такие как бесплатное питание в школах, освобождение от платы за детский сад или бесплатные соцуслуги родителям, распространяются на всех участников специальной военной операции. Более того, помимо федеральных выплат по линии Минобороны, есть и региональная поддержка. Например, выплату 600 тысяч рублей получают бойцы, заключившие контракт с министерством обороны РФ на срок от 1 года и более. А сама сумма складывается из региональной единовременной денежной выплаты — 200 тысяч рублей, федеральной выплаты — 195 тысяч рублей и разовой выплаты от фонда — 205 тысяч рублей.Что касается нашего реабилитационного центра "Ясенки", — это уникальная площадка с современным оборудованием. Для каждого бойца подбирается индивидуальная программа реабилитации. Эффекты по восстановлению двигательной активности и психического здоровья бойцов потрясающие. У нас курс реабилитации — 21 день, всебесплатно. Мы открылись в марте и уже реабилитацию у нас прошли свыше 100 бойцов. А в конце следующего года, по поручению губернатора, в "Ясенках" построим бассейн для реабилитации бойцов.— Какие услуги в 2023 году были переведены в "цифру"? Что изменилось для граждан после нововведений?— Наша задача сделать получение госуслуг максимально удобным для жителя, без лишней рутины и беготни по инстанциям. Все новые услуги мы переводим в проактивный формат, так, например, доплата к пенсии до 18 тысяч неработающим пенсионерам старше 65 лет и проживающим в Подмосковье более 10 лет была проактивной, выплата на школьную форму для многодетных также автоматическая. Также в этом году нам удалось оцифровать одну из самых популярных услуг – это получение путевки на санаторно-курортное лечение и с нового года наши льготники будут получать электронные путевки без посещения МФЦ и лишней беготни.Еще пример. Это получение заключения о возможности быть опекуном или усыновителем, раньше это была бумажная волокита, а теперь его можно получить электронно. Что касается детей-сирот, то в этом году мы убрали компенсацию бесплатного проезда и оформили детям социальные карты тем самым избавив приемного родителя от сбора чеков и проездных билетов.— Со следующего года федеральным законодательством жилищный сертификат вводится для детей-сирот старше 23 лет, однако в Подмосковье принят закон, продлевающий срок действия жилищного сертификата с 18 лет. Расскажите, почему был принят такой закон? Как Минсоцразвития заботится о защите детей-сирот от мошенников? Сколько всего сертификатов выдано в 2023 году?— Начну, наверное, с того, что наше Подмосковье – регион-лидер по обеспечению детей-сирот квартирами. У нас нет никакой очереди, и ежегодно порядка 900 квартир предоставляется детям-сиротам, а за всю губернаторскую программу квартиры получили свыше 7,5 тысяч детей.В этом году мы ввели сертификат, который позволяет сироте купить квартиру, из плюсов квартира оформляется сразу в собственность ребенку, получить такой сертификат можно сразу после исполнения 18 лет и сирота может выбрать и купить квартиру в любом городском округе, где захочет.Отмечу, что наш регион единственный, где такой сертификат можно получить с 18 лет, в других субъектах страны такая возможность есть лишь с 23 лет. Мы внесли такие изменения по просьбам наших приемных родителей и детей. С начала года предоставлено более 800 квартир, 320 из них получили по сертификату.Что касается защиты от мошенников, квартира не может быть отчуждена, передана в залог, аренду, наем и обременена иными правами в течение трех лет со дня регистрации права в Росреестре.— Как вы оцениваете развитие проекта "Активное долголетие" в Подмосковье? Сколько жителей региона принимают в нем участие, какие нововведения были связаны с проектом в этом году и какие инициативы ожидаются в следующем?— Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем обращении к жителям в этом году обозначил о необходимости увеличения числа участников проекта до 300 тысяч человек, и сейчас наш проект насчитывает свыше 300 активных участников. Как нам это удалось? Мы ввели новые активности, и с каждым сезоном проект набирал все большую популярность. Например, летом наши участники освоили сап-серфинг, игру в гольф. Все новые активности мы вводим по просьбе самих участников, и в новом году участников ждут новые активности и интересные мероприятия.— Следующий 2024 год президент России Владимир Путин объявил Годом семьи. Расскажите, как это повлияет на деятельность министерства? Какие проекты по поддержке многодетных, малообеспеченных семей и улучшению демографической ситуации планируется реализовать в Подмосковье?— Следующий 2024 год объявлен Годом семьи, у нас в Подмосковье проживает 1,2 миллионов семей, воспитывающих более 1,6 миллионов детей и подростков. Мы гордимся нашими многодетными семьями, еще в 2013 году у нас было зарегистрировано 30,7 тысяч многодетных семей, сегодня цифра выросла более чем в 3,5 раза, и сейчас в регионе около 108 тысяч многодетных семей. У нас эффективная и адресная поддержка семей с детьми. В этом году по поручению губернатора мы увеличили выплату на школьную форму до 10 тысяч рублей многодетным семьям с низкими доходами, также такие семьи, где ребенок идет в первый класс, получают у нас рюкзак со всеми школьными принадлежностями.

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московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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интервью, интервью - авторы, людмила болатаева, московская область (подмосковье)