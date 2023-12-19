https://ria.ru/20231219/avtoturizm-1916661851.html

В России разработают концепцию развития автотуризма

В России разработают концепцию развития автотуризма - РИА Новости, 19.12.2023

В России разработают концепцию развития автотуризма

Экспертное сообщество разрабатывает план реализации концепции автомобильного туризма в России, сообщает пресс-службы Общенациональной ассоциации Автомототуризма РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T16:56

2023-12-19T16:56

2023-12-19T16:56

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Экспертное сообщество разрабатывает план реализации концепции автомобильного туризма в России, сообщает пресс-службы Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга.Ожидается, что план будет принят до нового 2024 года, как рассказал президент ассоциации, замруководителя рабочей группы по развитию автомобильного туризма и придорожного сервиса комиссии Государственного Совета РФ Сергей Лобарев."Основные вопросы, которые ставит перед разработчиками ассоциация, — это создание объективной классификации кемпингов, доступной среды для лиц с инвалидностью на туристических объектах, развитие производства автодомов и прицепов", – пояснил эксперт.Сергей Лобарев призвал создавать требования к национальным маршрутам с учетом не только организованных, но и самостоятельных туристов, передвигающихся на автомобилях."В каршеринге мы видим тренд. В летний сезон спрос на пакетные тарифы, когда машину можно взять на период от двух часов до семи дней, увеличивается на 40 процентов. Поездок за пределы города на дальние расстояния, в том числе и в путешествия, становится больше", — рассказала директор по маркетинговым коммуникациям компании "Сити драйв" Ирина Трофименко."Популярность автотуризма растет, но есть и проблемы. Ассоциация подготовила несколько решений. Так, мы предлагаем разработать годовой (квартальный) региональный событийный календарь мероприятий, предусмотреть обучение предпринимателей по созданию (согласно ГОСТу), реконструкции кемпингов, глэмпингов и объектов придорожного сервиса", — сказал Сергей Лобарев.По его словам, важно оказать помощь регионам и обеспечить проведение необходимых экспертиз на региональных трассах для определения локаций, точек притяжения, проектирования и зонирования кемпингов для автотуристов, включая лиц с инвалидностью.Ассоциация реализовала уже не один десяток автомаршрутов, напомнил руководитель организации. Это маршруты выходного дня, национальные, многодневные и народные. Также эксперты помогают обеспечивать в регионах условия для мототуристов и караванеров.

https://ria.ru/20231115/avtoturizm-1909448914.html

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