https://ria.ru/20231219/avtomobili-1916663364.html

Посол в Москве назвал Россию главным импортером китайских автомобилей

Посол в Москве назвал Россию главным импортером китайских автомобилей - РИА Новости, 19.12.2023

Посол в Москве назвал Россию главным импортером китайских автомобилей

Россия стала главным импортёром китайских автомобилей, а КНР – основным поставщиком машин в РФ, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T11:31

2023-12-19T11:31

2023-12-19T11:34

россия

китай

экономика

чжан ханьхуэй

авто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898931138_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_f955869363380be9e6c9dacdc70a70a3.jpg

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Россия стала главным импортёром китайских автомобилей, а КНР – основным поставщиком машин в РФ, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй."В последние годы китайско-российское практическое сотрудничество развивается как количественно, так и качественно и демонстрирует заметные успехи. Китай уже 13 лет подряд остаётся крупнейшим торговым партнёром России", - заявил Чжан Ханьхуэй по итогам года и в преддверии 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая, открывающейся в Пекине во вторник.Он подчеркнул, что "сфера двустороннего сотрудничества постоянно расширяется, а интерес китайских компаний к сотрудничеству с Россией растёт"."В настоящее время важной составляющей двусторонней торговли стало сотрудничество в автомобильной отрасли. Китай стал главным поставщиком автомобилей в Россию, объём экспорта существенно вырос как в физическом, так и в денежном выражении, а Россия стала главным импортёром китайских автомобилей", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20231212/mashiny-1915323209.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, китай, экономика, чжан ханьхуэй, авто