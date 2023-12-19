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Посол в Москве назвал Россию главным импортером китайских автомобилей
Посол в Москве назвал Россию главным импортером китайских автомобилей - РИА Новости, 19.12.2023
Посол в Москве назвал Россию главным импортером китайских автомобилей
Россия стала главным импортёром китайских автомобилей, а КНР – основным поставщиком машин в РФ, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T11:31
2023-12-19T11:31
2023-12-19T11:34
россия
китай
экономика
чжан ханьхуэй
авто
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Россия стала главным импортёром китайских автомобилей, а КНР – основным поставщиком машин в РФ, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй."В последние годы китайско-российское практическое сотрудничество развивается как количественно, так и качественно и демонстрирует заметные успехи. Китай уже 13 лет подряд остаётся крупнейшим торговым партнёром России", - заявил Чжан Ханьхуэй по итогам года и в преддверии 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая, открывающейся в Пекине во вторник.Он подчеркнул, что "сфера двустороннего сотрудничества постоянно расширяется, а интерес китайских компаний к сотрудничеству с Россией растёт"."В настоящее время важной составляющей двусторонней торговли стало сотрудничество в автомобильной отрасли. Китай стал главным поставщиком автомобилей в Россию, объём экспорта существенно вырос как в физическом, так и в денежном выражении, а Россия стала главным импортёром китайских автомобилей", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20231212/mashiny-1915323209.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, китай, экономика, чжан ханьхуэй, авто
Россия, Китай, Экономика, Чжан Ханьхуэй, Авто
Посол в Москве назвал Россию главным импортером китайских автомобилей
Посол в Москве: Китай стал основным поставщиком автомобилей в Россию
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Россия стала главным импортёром китайских автомобилей, а КНР – основным поставщиком машин в РФ, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
"В последние годы китайско-российское практическое сотрудничество развивается как количественно, так и качественно и демонстрирует заметные успехи. Китай уже 13 лет подряд остаётся крупнейшим торговым партнёром России", - заявил Чжан Ханьхуэй по итогам года и в преддверии 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая, открывающейся в Пекине
во вторник.
Он подчеркнул, что "сфера двустороннего сотрудничества постоянно расширяется, а интерес китайских компаний к сотрудничеству с Россией растёт".
"В настоящее время важной составляющей двусторонней торговли стало сотрудничество в автомобильной отрасли. Китай стал главным поставщиком автомобилей в Россию, объём экспорта существенно вырос как в физическом, так и в денежном выражении, а Россия стала главным импортёром китайских автомобилей", - подчеркнул он.
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