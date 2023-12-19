https://ria.ru/20231219/aptechki-1916724008.html

Шойгу оценил обеспеченность армии аптечками и средствами защиты

Шойгу оценил обеспеченность армии аптечками и средствами защиты - РИА Новости, 19.12.2023

Шойгу оценил обеспеченность армии аптечками и средствами защиты

Группировки войск РФ обеспечены на 100%, также созданы резервы, в частности, в резерве - по 500 тысяч комплектов вещевого имущества и индивидуальной... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T15:08

2023-12-19T15:08

2023-12-19T15:08

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

сергей шойгу

россия

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Группировки войск РФ обеспечены на 100%, также созданы резервы, в частности, в резерве - по 500 тысяч комплектов вещевого имущества и индивидуальной бронезащиты, заявил во вторник на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу. "Верховный главнокомандующий в ходе подведения итогов года отметил, что государство полностью обеспечивает потребности войск. Помимо ста процентов обеспечения группировок войск созданы резервы – по 500 тысяч комплектов вещевого имущества и средств индивидуальной бронезащиты, 300 тысяч индивидуальных аптечек, 160 автомобилей для эвакуации раненых", - сказал он.

https://ria.ru/20231219/tekhnika-1916708350.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, сергей шойгу, россия