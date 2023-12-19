https://ria.ru/20231219/aptechki-1916724008.html
Шойгу оценил обеспеченность армии аптечками и средствами защиты
Шойгу оценил обеспеченность армии аптечками и средствами защиты - РИА Новости, 19.12.2023
Шойгу оценил обеспеченность армии аптечками и средствами защиты
Группировки войск РФ обеспечены на 100%, также созданы резервы, в частности, в резерве - по 500 тысяч комплектов вещевого имущества и индивидуальной... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T15:08
2023-12-19T15:08
2023-12-19T15:08
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Группировки войск РФ обеспечены на 100%, также созданы резервы, в частности, в резерве - по 500 тысяч комплектов вещевого имущества и индивидуальной бронезащиты, заявил во вторник на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу. "Верховный главнокомандующий в ходе подведения итогов года отметил, что государство полностью обеспечивает потребности войск. Помимо ста процентов обеспечения группировок войск созданы резервы – по 500 тысяч комплектов вещевого имущества и средств индивидуальной бронезащиты, 300 тысяч индивидуальных аптечек, 160 автомобилей для эвакуации раненых", - сказал он.
https://ria.ru/20231219/tekhnika-1916708350.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы рф, сергей шойгу, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Сергей Шойгу, Россия
Шойгу оценил обеспеченность армии аптечками и средствами защиты
Шойгу: ВС России полностью обеспечены аптечками и средствами защиты
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Группировки войск РФ обеспечены на 100%, также созданы резервы, в частности, в резерве - по 500 тысяч комплектов вещевого имущества и индивидуальной бронезащиты, заявил во вторник на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу.
"Верховный главнокомандующий в ходе подведения итогов года отметил, что государство полностью обеспечивает потребности войск. Помимо ста процентов обеспечения группировок войск созданы резервы – по 500 тысяч комплектов вещевого имущества и средств индивидуальной бронезащиты, 300 тысяч индивидуальных аптечек, 160 автомобилей для эвакуации раненых", - сказал он.
Российская техника показала превосходство над натовской, заявил Шойгу