https://ria.ru/20231219/altay-1916760031.html

Предприниматели Алтая исполнят мечты 155 детей, попавших в сложную ситуацию

Предприниматели Алтая исполнят мечты 155 детей, попавших в сложную ситуацию - РИА Новости, 19.12.2023

Предприниматели Алтая исполнят мечты 155 детей, попавших в сложную ситуацию

Предприниматели Алтайского края осуществят мечты 155 детей, попавших в сложную ситуацию, загаданные ребятами подарки они принесут на "Деловой Новый год" вместо... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T16:48

2023-12-19T16:48

2023-12-19T16:57

алтайский край

общество

алтайский край

барнаул

дед мороз

сколково

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БАРНАУЛ, 19 дек - РИА Новости. Предприниматели Алтайского края осуществят мечты 155 детей, попавших в сложную ситуацию, загаданные ребятами подарки они принесут на "Деловой Новый год" вместо билета на мероприятие, сообщает пресс-служба министерства соцзащиты региона. "23 декабря в Барнауле в шестой раз пройдет "Деловой Новый год", который организует компания "СиСорт". В прошлом году благодаря проекту в рамках краевой акции "Елка желаний" удалось осуществить мечты более ста ребят, находящихся в сложной жизненной ситуации. Гости мероприятия вместо билета покупали подарок конкретному ребенку, который вынужден встречать Новый год в социальном учреждении, а не в кругу семьи. В этом году собрано 155 желаний, которые неравнодушным предпринимателям и управленцам предстоит исполнить", - говорится в сообщении. Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина рассказала, что дети, которым бизнесмены купят подарки, попали в учреждения по разным причинам. "У кого-то сгорел дом и детей поместили в учреждение, пока родители решают вопрос, где жить, у кого-то мама, одна воспитывающая ребят, попала в больницу. Есть и родители, которые не дают детям нормального качества жизни, и органы опеки ставят им условия: "завязать" с алкоголем, отправиться лечиться или устроиться на работу. Эти дети пишут письма Деду Морозу и не верят, что их мечта сбудется, потому что взрослые их так часто обманывали. И как же они радуются, когда получают загаданный подарок! Благодарю каждого, кто принимает участие в акции. Поверьте, для многих детей это будет единственное радостное событие за долгое время, и они будут помнить его всю жизнь", - отметила Оськина. По словам министра, желания детей очень реальны. Кто-то мечтает о модной одежде, спортивном костюме, лыжах или хоккейной клюшке. Кто-то хочет машинку, маленькие девочки часто заказывают кукол Baby Born, которых можно кормить, поить, переодевать, они хотят стать хорошими мамами и проецируют на игрушку ту заботу, которой им самим не хватает. Почти из каждого учреждения дети попросили игрушку "Гусь обнимусь", ребятам не хватает тепла и ласки от родителей, они пишут, что хотели бы засыпать с игрушкой. В акции принимают участие представители различных предприятий, среди них: Барнаульский химический завод, "ВСК", "Аско-мед", "Фабрика обуви", "Крендель", "Кондитерская Аллы Гефке", "Алтайские мастера", "Ультрамед", "Цветы для вас", "Тейси", "Мечтай на Алтай", "Семейный оператор недвижимости", "Здоровое поколение", "Алькон", "Детское и взрослое здоровье", оптика "Престиж", "Первая линия", "Роста", "Автоформула", торговый дом "Комплекс агро", "Магис-бизнес", ASBA-консалтинг, "СпецСнаб" и многие другие. "Деловой Новый год" предусматривает образовательную часть, нетворкинг, которые состоятся в центре "Мой бизнес". "В этом году мы решили посвятить деловую часть искусственному интеллекту в деятельности. Начнет "Деловой Новый год" выступление очень значимой фигуры, футуролога, дизайнера Владимира Пирожкова. Я учился у него в "Сколково" на практикуме 5 лет назад и то, что он говорил, было ошеломляюще! Мы не верили, что такое возможно. Прошло 5 лет - и его прогнозы осуществляются. Пирожков смотрит на 5, 10, 20 лет вперёд и то, что он говорит - просто бомба! Пирожков задаст контекст, в котором участники мероприятия будут работать в течение дня", - рассказал организатор "Делового Нового года", исполнительный директор компании "СиСорт" Виталий Савинков. "Деловой Новый год" - это еще и площадка, на которой предприниматели и управленцы могут пообщаться с представителями госструктур. В прошлом году перед собравшимися выступали алтайские министры, заместители министров, руководители краевых управлений. В этом году общение с властью также запланировано, от представителей госструктур собравшиеся узнают о грядущих трендах. Далее работа будет построена в формате, который используется в "Сколково", участники объединятся в группы и будут под руководством модератора обсуждать заданные темы. После перед собравшимися выступят представители предприятий, которые используют искусственный интеллект в своей работе, они поделятся своим опытом, реальными кейсами, после чего собравшиеся в группах смогут применить на практике полученные знания.

https://ria.ru/20231215/podarok-1916006251.html

https://ria.ru/20231121/ekspozitsiya-1910822523.html

https://ria.ru/20231130/promproizvodstvo-1912907104.html

алтайский край

барнаул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, алтайский край, барнаул, дед мороз, сколково