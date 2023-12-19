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В Кремле прокомментировали заморозку активов оборонных предприятий в ЕС

В Кремле прокомментировали заморозку активов оборонных предприятий в ЕС - РИА Новости, 19.12.2023

В Кремле прокомментировали заморозку активов оборонных предприятий в ЕС

Заморозка активов для оборонных предприятий России со стороны ЕС - это небольшая опасность, потому что таких активов там нет, заявил журналистам пресс-секретарь РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T12:52

2023-12-19T12:52

2023-12-19T12:53

дмитрий песков

экономика

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Заморозка активов для оборонных предприятий России со стороны ЕС - это небольшая опасность, потому что таких активов там нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В понедельник ЕС опубликовал новый пакет антироссийских санкций, который включил экономические и персональные ограничения, в том числе запрет на импорт российских алмазов. Под персональные санкции попали 147 фигурантов, включая 61 физлицо и 86 организаций. "Заморозка активов для оборонных предприятий - это небольшая опасность, потому что каких-то активов, которые могут быть заморожены ЕС, конечно, там нет", - сказал Песков.

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россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, экономика, россия, санкции в отношении россии