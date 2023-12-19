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В Кремле прокомментировали заморозку активов оборонных предприятий в ЕС - РИА Новости, 19.12.2023
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12:52 19.12.2023 (обновлено: 12:53 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/aktivy-1916685000.html
В Кремле прокомментировали заморозку активов оборонных предприятий в ЕС
В Кремле прокомментировали заморозку активов оборонных предприятий в ЕС - РИА Новости, 19.12.2023
В Кремле прокомментировали заморозку активов оборонных предприятий в ЕС
Заморозка активов для оборонных предприятий России со стороны ЕС - это небольшая опасность, потому что таких активов там нет, заявил журналистам пресс-секретарь РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T12:52
2023-12-19T12:53
дмитрий песков
экономика
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Заморозка активов для оборонных предприятий России со стороны ЕС - это небольшая опасность, потому что таких активов там нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В понедельник ЕС опубликовал новый пакет антироссийских санкций, который включил экономические и персональные ограничения, в том числе запрет на импорт российских алмазов. Под персональные санкции попали 147 фигурантов, включая 61 физлицо и 86 организаций. "Заморозка активов для оборонных предприятий - это небольшая опасность, потому что каких-то активов, которые могут быть заморожены ЕС, конечно, там нет", - сказал Песков.
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дмитрий песков, экономика, россия, санкции в отношении россии
Дмитрий Песков, Экономика, Россия, Санкции в отношении России
В Кремле прокомментировали заморозку активов оборонных предприятий в ЕС

Песков назвал заморозку активов оборонных предприятий России в ЕС неопасной

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Заморозка активов для оборонных предприятий России со стороны ЕС - это небольшая опасность, потому что таких активов там нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник ЕС опубликовал новый пакет антироссийских санкций, который включил экономические и персональные ограничения, в том числе запрет на импорт российских алмазов. Под персональные санкции попали 147 фигурантов, включая 61 физлицо и 86 организаций.
"Заморозка активов для оборонных предприятий - это небольшая опасность, потому что каких-то активов, которые могут быть заморожены ЕС, конечно, там нет", - сказал Песков.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
ЕС ввел новое правило в антироссийских санкциях
Вчера, 12:16
 
Дмитрий ПесковЭкономикаРоссияСанкции в отношении России
 
 
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