https://ria.ru/20231219/aktivy-1916685000.html
В Кремле прокомментировали заморозку активов оборонных предприятий в ЕС
В Кремле прокомментировали заморозку активов оборонных предприятий в ЕС - РИА Новости, 19.12.2023
В Кремле прокомментировали заморозку активов оборонных предприятий в ЕС
Заморозка активов для оборонных предприятий России со стороны ЕС - это небольшая опасность, потому что таких активов там нет, заявил журналистам пресс-секретарь РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T12:52
2023-12-19T12:52
2023-12-19T12:53
дмитрий песков
экономика
россия
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751617248_0:16:3267:1854_1920x0_80_0_0_baadfcf00357647ab7c34eae7a98a8db.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Заморозка активов для оборонных предприятий России со стороны ЕС - это небольшая опасность, потому что таких активов там нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В понедельник ЕС опубликовал новый пакет антироссийских санкций, который включил экономические и персональные ограничения, в том числе запрет на импорт российских алмазов. Под персональные санкции попали 147 фигурантов, включая 61 физлицо и 86 организаций. "Заморозка активов для оборонных предприятий - это небольшая опасность, потому что каких-то активов, которые могут быть заморожены ЕС, конечно, там нет", - сказал Песков.
https://ria.ru/20231219/pravilo-1916676673.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751617248_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_de6a162923f704a209f663fca31c6dd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, экономика, россия, санкции в отношении россии
Дмитрий Песков, Экономика, Россия, Санкции в отношении России
В Кремле прокомментировали заморозку активов оборонных предприятий в ЕС
Песков назвал заморозку активов оборонных предприятий России в ЕС неопасной
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Заморозка активов для оборонных предприятий России со стороны ЕС - это небольшая опасность, потому что таких активов там нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник ЕС опубликовал новый пакет антироссийских санкций, который включил экономические и персональные ограничения, в том числе запрет на импорт российских алмазов. Под персональные санкции попали 147 фигурантов, включая 61 физлицо и 86 организаций.
"Заморозка активов для оборонных предприятий - это небольшая опасность, потому что каких-то активов, которые могут быть заморожены ЕС, конечно, там нет", - сказал Песков.
ЕС ввел новое правило в антироссийских санкциях