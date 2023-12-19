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Почти 317 млн рублей дополнительно выделят аграриям Липецкой области - РИА Новости, 19.12.2023
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Липецкая область
 
10:34 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/agrarii-1916648734.html
Почти 317 млн рублей дополнительно выделят аграриям Липецкой области
Почти 317 млн рублей дополнительно выделят аграриям Липецкой области - РИА Новости, 19.12.2023
Почти 317 млн рублей дополнительно выделят аграриям Липецкой области
Почти 317 миллионов рублей дополнительно получат липецкие сельхозпроизводители на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, сообщил... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T10:34
2023-12-19T10:34
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Почти 317 миллионов рублей дополнительно получат липецкие сельхозпроизводители на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. 15 декабря председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств субъектам России. В Липецкой области шесть компаний получат федеральную господдержку. Эти средства пойдут на возмещение части затрат на строительство молочного комплекса в Долгоруковском районе, возведение картофелехранилища в Хлевенском районе и приобретение четырьмя предприятиями в Лебедянском, Хлевенском, Липецком районах и городе Липецке оборудования для маркировки молочной продукции. Губернатор подчеркнул, что общая сумма федеральных субсидий на шесть липецких объектов АПК составит 300,8 миллиона рублей. Еще 15,8 миллиона рублей выделит область. "Сельское хозяйство Липецкой области по целому ряду показателей традиционно в лидерах агропромышленного комплекса. Государственная поддержка позволит аграриям создать дополнительные мощности для наращивания производства, поможет развитию отрасли, обеспечению продовольственной безопасности страны", - отметил Артамонов.
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов

Почти 317 млн рублей дополнительно выделят аграриям Липецкой области

© Фото : пресс-служа правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© Фото : пресс-служа правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Почти 317 миллионов рублей дополнительно получат липецкие сельхозпроизводители на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
15 декабря председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств субъектам России.
В Липецкой области шесть компаний получат федеральную господдержку. Эти средства пойдут на возмещение части затрат на строительство молочного комплекса в Долгоруковском районе, возведение картофелехранилища в Хлевенском районе и приобретение четырьмя предприятиями в Лебедянском, Хлевенском, Липецком районах и городе Липецке оборудования для маркировки молочной продукции.
Губернатор подчеркнул, что общая сумма федеральных субсидий на шесть липецких объектов АПК составит 300,8 миллиона рублей. Еще 15,8 миллиона рублей выделит область.
"Сельское хозяйство Липецкой области по целому ряду показателей традиционно в лидерах агропромышленного комплекса. Государственная поддержка позволит аграриям создать дополнительные мощности для наращивания производства, поможет развитию отрасли, обеспечению продовольственной безопасности страны", - отметил Артамонов.
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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