https://ria.ru/20231219/aeroport-1916754785.html

Все московские аэропорты вернулись в штатный режим работы

Все московские аэропорты вернулись в штатный режим работы - РИА Новости, 19.12.2023

Все московские аэропорты вернулись в штатный режим работы

Все аэропорты московского авиаузла работают штатно после ограничений во вторник днем, сообщили РИА Новости в Росавиации. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T16:37

2023-12-19T16:37

2023-12-19T16:48

происшествия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

домодедово (аэропорт)

внуково (аэропорт)

аэропорт "жуковский"

москва

новости - туризм

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Все аэропорты московского авиаузла работают штатно после ограничений во вторник днем, сообщили РИА Новости в Росавиации. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале во вторник рассказал, что силами ПВО в Одинцовском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего в сторону Москвы, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Аэропорты Домодедово, Внуково и подмосковный Жуковский вводили ограничения на полеты. Позднее в авиагавани заявили, что заработали в штатном режиме. "Сейчас все аэропорты московского авиаузла работают штатно", - сказали в Росавиации.

https://ria.ru/20231215/krasnodar-1916071506.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), внуково (аэропорт), аэропорт "жуковский", москва, новости - туризм