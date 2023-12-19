https://ria.ru/20231219/aeroport-1916754785.html
Все московские аэропорты вернулись в штатный режим работы
Все московские аэропорты вернулись в штатный режим работы - РИА Новости, 19.12.2023
Все московские аэропорты вернулись в штатный режим работы
Все аэропорты московского авиаузла работают штатно после ограничений во вторник днем, сообщили РИА Новости в Росавиации. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T16:37
2023-12-19T16:37
2023-12-19T16:48
происшествия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
домодедово (аэропорт)
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Все аэропорты московского авиаузла работают штатно после ограничений во вторник днем, сообщили РИА Новости в Росавиации. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале во вторник рассказал, что силами ПВО в Одинцовском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего в сторону Москвы, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Аэропорты Домодедово, Внуково и подмосковный Жуковский вводили ограничения на полеты. Позднее в авиагавани заявили, что заработали в штатном режиме. "Сейчас все аэропорты московского авиаузла работают штатно", - сказали в Росавиации.
https://ria.ru/20231215/krasnodar-1916071506.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), внуково (аэропорт), аэропорт "жуковский", москва, новости - туризм
Происшествия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Домодедово (аэропорт), Внуково (аэропорт), Аэропорт "Жуковский", Москва, Новости - Туризм
Все московские аэропорты вернулись в штатный режим работы
Росавиация: все аэропорты московского авиаузла работают в штатном режиме