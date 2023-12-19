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Все московские аэропорты вернулись в штатный режим работы - РИА Новости, 19.12.2023
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16:37 19.12.2023 (обновлено: 16:48 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/aeroport-1916754785.html
Все московские аэропорты вернулись в штатный режим работы
Все московские аэропорты вернулись в штатный режим работы - РИА Новости, 19.12.2023
Все московские аэропорты вернулись в штатный режим работы
Все аэропорты московского авиаузла работают штатно после ограничений во вторник днем, сообщили РИА Новости в Росавиации. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T16:37
2023-12-19T16:48
происшествия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
домодедово (аэропорт)
внуково (аэропорт)
аэропорт "жуковский"
москва
новости - туризм
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Все аэропорты московского авиаузла работают штатно после ограничений во вторник днем, сообщили РИА Новости в Росавиации. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале во вторник рассказал, что силами ПВО в Одинцовском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего в сторону Москвы, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Аэропорты Домодедово, Внуково и подмосковный Жуковский вводили ограничения на полеты. Позднее в авиагавани заявили, что заработали в штатном режиме. "Сейчас все аэропорты московского авиаузла работают штатно", - сказали в Росавиации.
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происшествия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), внуково (аэропорт), аэропорт "жуковский", москва, новости - туризм
Происшествия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Домодедово (аэропорт), Внуково (аэропорт), Аэропорт "Жуковский", Москва, Новости - Туризм
Все московские аэропорты вернулись в штатный режим работы

Росавиация: все аэропорты московского авиаузла работают в штатном режиме

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Аэропорт Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Все аэропорты московского авиаузла работают штатно после ограничений во вторник днем, сообщили РИА Новости в Росавиации.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале во вторник рассказал, что силами ПВО в Одинцовском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего в сторону Москвы, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Аэропорты Домодедово, Внуково и подмосковный Жуковский вводили ограничения на полеты. Позднее в авиагавани заявили, что заработали в штатном режиме.
"Сейчас все аэропорты московского авиаузла работают штатно", - сказали в Росавиации.
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ПроисшествияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Домодедово (аэропорт)Внуково (аэропорт)Аэропорт "Жуковский"МоскваНовости - Туризм
 
 
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