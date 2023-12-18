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На границе Индии и Пакистана произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 18.12.2023
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14:10 18.12.2023 (обновлено: 14:26 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/zemletryasenie-1916492180.html
На границе Индии и Пакистана произошло землетрясение магнитудой 5,7
На границе Индии и Пакистана произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 18.12.2023
На границе Индии и Пакистана произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в области на границе Индии и Пакистана, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T14:10
2023-12-18T14:26
в мире
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в области на границе Индии и Пакистана, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение было зафиксировано в 10.18 по времени UTC (13.18 мск). Эпицентр располагался в 151 километрах к северо-востоку от индийского города Патханкот с населением 174 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.Согласно данным Национального центра сейсмологии Индии, ряд землетрясений произошел в регионах Ладакх и Джамму и Кашмир, зафиксированы четыре подземных толчка. Первое землетрясения магнитудой 5,5 произошло в Ладакхе в 15.48 местного времени (13.18 мск), второе – магнитудой 3,8 произошло там же через 13 минут – в 16.01 местного времени (13.31 мск). По данным индийских ученых, очаг землетрясений залегал на глубине 10 километров.Третье и четвертое землетрясение произошло в союзной территории Джамму и Кашмир – одно магнитудой 4,8 произошло в 16.01 местного времени (13.31 мск), следующее – магнитудой 3,6 в 16.18 местного времени (13.48 мск).Сообщений о пострадавших пока не поступало.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
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в мире, кашмир, индия, пакистан
В мире, Кашмир, Индия, Пакистан
На границе Индии и Пакистана произошло землетрясение магнитудой 5,7

EMSC: на границе Индии и Пакистана произошло землетрясение магнитудой 5,7

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в области на границе Индии и Пакистана, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение было зафиксировано в 10.18 по времени UTC (13.18 мск). Эпицентр располагался в 151 километрах к северо-востоку от индийского города Патханкот с населением 174 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Согласно данным Национального центра сейсмологии Индии, ряд землетрясений произошел в регионах Ладакх и Джамму и Кашмир, зафиксированы четыре подземных толчка. Первое землетрясения магнитудой 5,5 произошло в Ладакхе в 15.48 местного времени (13.18 мск), второе – магнитудой 3,8 произошло там же через 13 минут – в 16.01 местного времени (13.31 мск). По данным индийских ученых, очаг землетрясений залегал на глубине 10 километров.
Третье и четвертое землетрясение произошло в союзной территории Джамму и Кашмир – одно магнитудой 4,8 произошло в 16.01 местного времени (13.31 мск), следующее – магнитудой 3,6 в 16.18 местного времени (13.48 мск).
Сообщений о пострадавших пока не поступало.
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