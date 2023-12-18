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На границе Индии и Пакистана произошло землетрясение магнитудой 5,7
На границе Индии и Пакистана произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 18.12.2023
На границе Индии и Пакистана произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в области на границе Индии и Пакистана, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T14:10
2023-12-18T14:10
2023-12-18T14:26
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в области на границе Индии и Пакистана, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение было зафиксировано в 10.18 по времени UTC (13.18 мск). Эпицентр располагался в 151 километрах к северо-востоку от индийского города Патханкот с населением 174 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.Согласно данным Национального центра сейсмологии Индии, ряд землетрясений произошел в регионах Ладакх и Джамму и Кашмир, зафиксированы четыре подземных толчка. Первое землетрясения магнитудой 5,5 произошло в Ладакхе в 15.48 местного времени (13.18 мск), второе – магнитудой 3,8 произошло там же через 13 минут – в 16.01 местного времени (13.31 мск). По данным индийских ученых, очаг землетрясений залегал на глубине 10 километров.Третье и четвертое землетрясение произошло в союзной территории Джамму и Кашмир – одно магнитудой 4,8 произошло в 16.01 местного времени (13.31 мск), следующее – магнитудой 3,6 в 16.18 местного времени (13.48 мск).Сообщений о пострадавших пока не поступало.
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в мире, кашмир, индия, пакистан
В мире, Кашмир, Индия, Пакистан
На границе Индии и Пакистана произошло землетрясение магнитудой 5,7
EMSC: на границе Индии и Пакистана произошло землетрясение магнитудой 5,7
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в области на границе Индии и Пакистана, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC
).
Землетрясение было зафиксировано в 10.18 по времени UTC (13.18 мск). Эпицентр располагался в 151 километрах к северо-востоку от индийского города Патханкот с населением 174 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Согласно данным Национального центра сейсмологии Индии, ряд землетрясений произошел в регионах Ладакх и Джамму и Кашмир, зафиксированы четыре подземных толчка. Первое землетрясения магнитудой 5,5 произошло в Ладакхе в 15.48 местного времени (13.18 мск), второе – магнитудой 3,8 произошло там же через 13 минут – в 16.01 местного времени (13.31 мск). По данным индийских ученых, очаг землетрясений залегал на глубине 10 километров.
Третье и четвертое землетрясение произошло в союзной территории Джамму и Кашмир – одно магнитудой 4,8 произошло в 16.01 местного времени (13.31 мск), следующее – магнитудой 3,6 в 16.18 местного времени (13.48 мск).
Сообщений о пострадавших пока не поступало.
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