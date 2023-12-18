https://ria.ru/20231218/zemletryasenie-1916408459.html
На юго-востоке Турции произошло землетрясение
На юго-востоке Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 18.12.2023
На юго-востоке Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,6 зарегистрировано в турецкой провинции Малатья на юго-востоке страны, сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T10:11
2023-12-18T10:11
2023-12-18T10:11
в мире
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
АНКАРА, 18 дек – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,6 зарегистрировано в турецкой провинции Малатья на юго-востоке страны, сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). По данным AFAD, подземные толчки зарегистрированы в 09:07 в районе Ешилюрт. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция
На юго-востоке Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,6 зарегистрировали на юго-востоке Турции
АНКАРА, 18 дек – РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 3,6 зарегистрировано в турецкой провинции Малатья на юго-востоке страны, сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD
).
По данным AFAD, подземные толчки зарегистрированы в 09:07 в районе Ешилюрт.
Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.
Крупные землетрясения в мире в 2022—2023 годах