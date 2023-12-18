https://ria.ru/20231218/zemletryasenie-1916408459.html

На юго-востоке Турции произошло землетрясение

На юго-востоке Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 18.12.2023

На юго-востоке Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,6 зарегистрировано в турецкой провинции Малатья на юго-востоке страны, сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T10:11

2023-12-18T10:11

2023-12-18T10:11

в мире

турция

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АНКАРА, 18 дек – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,6 зарегистрировано в турецкой провинции Малатья на юго-востоке страны, сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). По данным AFAD, подземные толчки зарегистрированы в 09:07 в районе Ешилюрт. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция