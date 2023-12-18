https://ria.ru/20231218/zelenskiy-1916446381.html

Заявление Зеленского привело турок в ярость

Заявление Зеленского привело турок в ярость - РИА Новости, 18.12.2023

Заявление Зеленского привело турок в ярость

Читатели турецкого издания Haber 7 активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что без помощи США Украина проиграет в... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T12:05

2023-12-18T12:05

2023-12-18T12:12

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что без помощи США Украина проиграет в конфликте."Зеленскому пришло время вспомнить слова Путина о готовности России к переговорам, пока не поздно", — написал один из комментаторов. "Печальный конец для тех, кто служил Соединенным Штатам. Показательная история для всего мира", — отметил другой. "Такие, как вы, которые жертвуют своей страной ради амбиций США, могут быть только предателями, а не героями", — поддержал третий. "Что бы вы ни делали, Россия победит", — поделился мнением еще один пользователь. "Вы сознательно втянули свою страну в конфликт", — заключили читатели. ВСУ 4 июня начали контрнаступление сразу на трех направлениях, но ни на одном из участков фронта им не удалось добиться значимых успехов. Как отмечал президент Владимир Путин, украинские войска несут серьезные потери. На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231218/putin-1916405903.html

https://ria.ru/20231218/ukraina-1916413008.html

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в мире, вооруженные силы украины, владимир зеленский, сша, украина, россия, владимир путин