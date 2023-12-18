Рейтинг@Mail.ru
Заявление Зеленского привело турок в ярость - РИА Новости, 18.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:05 18.12.2023 (обновлено: 12:12 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/zelenskiy-1916446381.html
Заявление Зеленского привело турок в ярость
Заявление Зеленского привело турок в ярость - РИА Новости, 18.12.2023
Заявление Зеленского привело турок в ярость
Читатели турецкого издания Haber 7 активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что без помощи США Украина проиграет в... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T12:05
2023-12-18T12:12
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
владимир зеленский
сша
украина
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915459939_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_d1bb1191ad8fd1e300aeadb4c7bcb7b6.jpg
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что без помощи США Украина проиграет в конфликте."Зеленскому пришло время вспомнить слова Путина о готовности России к переговорам, пока не поздно", — написал один из комментаторов. "Печальный конец для тех, кто служил Соединенным Штатам. Показательная история для всего мира", — отметил другой. "Такие, как вы, которые жертвуют своей страной ради амбиций США, могут быть только предателями, а не героями", — поддержал третий. "Что бы вы ни делали, Россия победит", — поделился мнением еще один пользователь. "Вы сознательно втянули свою страну в конфликт", — заключили читатели. ВСУ 4 июня начали контрнаступление сразу на трех направлениях, но ни на одном из участков фронта им не удалось добиться значимых успехов. Как отмечал президент Владимир Путин, украинские войска несут серьезные потери. На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231218/putin-1916405903.html
https://ria.ru/20231218/ukraina-1916413008.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915459939_125:0:2792:2000_1920x0_80_0_0_b73f07696d4760a08ba66a4a67a01fae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины, владимир зеленский, сша, украина, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, США, Украина, Россия, Владимир Путин

Заявление Зеленского привело турок в ярость

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что без помощи США Украина проиграет в конфликте.

"Зеленскому пришло время вспомнить слова Путина о готовности России к переговорам, пока не поздно", — написал один из комментаторов.
Запуск новейшей ракеты Авангард - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Метеорит. В Британии забили тревогу из-за военного шага России
Вчера, 09:59
"Печальный конец для тех, кто служил Соединенным Штатам. Показательная история для всего мира", — отметил другой.

"Такие, как вы, которые жертвуют своей страной ради амбиций США, могут быть только предателями, а не героями", — поддержал третий.

"Что бы вы ни делали, Россия победит", — поделился мнением еще один пользователь.

"Вы сознательно втянули свою страну в конфликт", — заключили читатели.

ВСУ 4 июня начали контрнаступление сразу на трех направлениях, но ни на одном из участков фронта им не удалось добиться значимых успехов. Как отмечал президент Владимир Путин, украинские войска несут серьезные потери.

На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Президент Украины Владимир Зеленский слушает во время пресс-конференции в Белом доме в США - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
На Западе обратились к Зеленскому с неожиданной просьбой
Вчера, 10:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийСШАУкраинаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала