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В США заявили о подготовке к ликвидации Зеленского - РИА Новости, 18.12.2023
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04:08 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/zelenskiy-1916384018.html
В США заявили о подготовке к ликвидации Зеленского
В США заявили о подготовке к ликвидации Зеленского - РИА Новости, 18.12.2023
В США заявили о подготовке к ликвидации Зеленского
Страны Запада могут принять решение об убийстве Зеленского из-за его ненадобности, рассказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью блогеру Дэнни... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T04:08
2023-12-18T04:08
в мире
россия
артемовский
скотт риттер
владимир путин
вооруженные силы сша
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Страны Запада могут принять решение об убийстве Зеленского из-за его ненадобности, рассказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью блогеру Дэнни Хайфону.&quot;Первый сезон у Зеленского начался очень хорошо. &lt;...&gt; Во втором сезоне дела идут не очень. А знаешь, что происходит когда сезон подходит к концу? Умирают несколько персонажей, необходимо пролить кровь. И я думаю, что Зеленского скоро убьют. Возможно, и в буквальном смысле, но как минимум он скоро исчезнет, и они приведут кого-то другого, потому что это все театр гротеска и абсурда&quot;, — заявил разведчик, сравнив политический путь Зеленского с телесериалом.Риттер добавил, что украинский президент просто играет роль, а ЦРУ, написавшие "сценарий" к его карьере, совершили много ошибок. Так, например, они разрекламировали контрнаступление ВСУ во всех СМИ. Но, по словам разведчика, это оказалось крайне неудачным решением, так как России, по сути, рассказали, куда и какими средствами намеревались наступать украинские войска.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.
https://ria.ru/20231218/ssha-1916380653.html
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в мире, россия, артемовский, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Россия, Артемовский, Скотт Риттер, Владимир Путин, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
В США заявили о подготовке к ликвидации Зеленского

Скотт Риттер: западные спецслужбы могут убить Зеленского и заменить его

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Страны Запада могут принять решение об убийстве Зеленского из-за его ненадобности, рассказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью блогеру Дэнни Хайфону.
«

"Первый сезон у Зеленского начался очень хорошо. <...> Во втором сезоне дела идут не очень. А знаешь, что происходит когда сезон подходит к концу? Умирают несколько персонажей, необходимо пролить кровь. И я думаю, что Зеленского скоро убьют. Возможно, и в буквальном смысле, но как минимум он скоро исчезнет, и они приведут кого-то другого, потому что это все театр гротеска и абсурда", — заявил разведчик, сравнив политический путь Зеленского с телесериалом.

Риттер добавил, что украинский президент просто играет роль, а ЦРУ, написавшие "сценарий" к его карьере, совершили много ошибок. Так, например, они разрекламировали контрнаступление ВСУ во всех СМИ. Но, по словам разведчика, это оказалось крайне неудачным решением, так как России, по сути, рассказали, куда и какими средствами намеревались наступать украинские войска.
ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
"Время пришло". В США рассказали о финальном решении по Украине
Вчера, 02:24
 
В миреРоссияАртемовскийСкотт РиттерВладимир ПутинВооруженные силы СШАВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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