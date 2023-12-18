https://ria.ru/20231218/zelenskiy-1916384018.html

В США заявили о подготовке к ликвидации Зеленского

В США заявили о подготовке к ликвидации Зеленского - РИА Новости, 18.12.2023

В США заявили о подготовке к ликвидации Зеленского

Страны Запада могут принять решение об убийстве Зеленского из-за его ненадобности, рассказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью блогеру Дэнни... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T04:08

2023-12-18T04:08

2023-12-18T04:08

в мире

россия

артемовский

скотт риттер

владимир путин

вооруженные силы сша

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Страны Запада могут принять решение об убийстве Зеленского из-за его ненадобности, рассказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью блогеру Дэнни Хайфону."Первый сезон у Зеленского начался очень хорошо. <...> Во втором сезоне дела идут не очень. А знаешь, что происходит когда сезон подходит к концу? Умирают несколько персонажей, необходимо пролить кровь. И я думаю, что Зеленского скоро убьют. Возможно, и в буквальном смысле, но как минимум он скоро исчезнет, и они приведут кого-то другого, потому что это все театр гротеска и абсурда", — заявил разведчик, сравнив политический путь Зеленского с телесериалом.Риттер добавил, что украинский президент просто играет роль, а ЦРУ, написавшие "сценарий" к его карьере, совершили много ошибок. Так, например, они разрекламировали контрнаступление ВСУ во всех СМИ. Но, по словам разведчика, это оказалось крайне неудачным решением, так как России, по сути, рассказали, куда и какими средствами намеревались наступать украинские войска.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.

https://ria.ru/20231218/ssha-1916380653.html

россия

артемовский

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в мире, россия, артемовский, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)