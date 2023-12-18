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Подавляющее большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты, заявил Путин - РИА Новости, 18.12.2023
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18:26 18.12.2023 (обновлено: 19:07 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/zarplata-1916569380.html
Подавляющее большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты, заявил Путин
Подавляющее большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты, заявил Путин - РИА Новости, 18.12.2023
Подавляющее большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты, заявил Путин
Подавляющее большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты, но и богатых много, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T18:26
2023-12-18T19:07
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Подавляющее большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты, но и богатых много, заявил президент России Владимир Путин."В семьях, где полное финансовое благополучие, а таких у нас не мало, подавляющее большинство граждан живут от зарплаты до зарплаты, но и богатых, и очень богатых очень много. Они чем занимаются: они вынимают своих отпрысков из зоны комфорта, создают им искусственные сложности. Это умные люди делают, потому что нужно, чтобы человек сам карабкался куда-то, если ему все сыпется с неба, как мана небесная, он ничем не дорожит и как производная - ни к чему не стремится, вот в чем беда", - сказал он на встрече с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы".По его словам, залог успеха, когда человек сам стремится и тогда чего-то добивается.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Подавляющее большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты, заявил Путин

Путин: большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты, но есть и богатые

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Подавляющее большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты, но и богатых много, заявил президент России Владимир Путин.
"В семьях, где полное финансовое благополучие, а таких у нас не мало, подавляющее большинство граждан живут от зарплаты до зарплаты, но и богатых, и очень богатых очень много. Они чем занимаются: они вынимают своих отпрысков из зоны комфорта, создают им искусственные сложности. Это умные люди делают, потому что нужно, чтобы человек сам карабкался куда-то, если ему все сыпется с неба, как мана небесная, он ничем не дорожит и как производная - ни к чему не стремится, вот в чем беда", - сказал он на встрече с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы".
По его словам, залог успеха, когда человек сам стремится и тогда чего-то добивается.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии Единая Россия. 17 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
"Не менять на колбасу". Путин и "Единая Россия" начали подготовку к выборам
17 декабря, 17:40
 
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