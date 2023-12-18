https://ria.ru/20231218/zaluzhnyy-1916539741.html

В офисе Зеленского заявили об ошибке СМИ насчет прослушки Залужного

В офисе Зеленского заявили об ошибке СМИ насчет прослушки Залужного - РИА Новости, 18.12.2023

В офисе Зеленского заявили об ошибке СМИ насчет прослушки Залужного

СМИ ошиблись, написав, что в кабинете главнокомандующего ВСУ Залужного было найдено прослушивающее устройство, заявил советник главы офиса президента Украины... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T16:32

2023-12-18T16:32

2023-12-18T16:32

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валерий залужный

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. СМИ ошиблись, написав, что в кабинете главнокомандующего ВСУ Залужного было найдено прослушивающее устройство, заявил советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко. Его слова приводит Страна.ua.По его словам, устройство обнаружили в помещении, расположенном в одном из общественных зданий, где намеревался разместиться главком вместе с коллегами и подчиненными. Залужный занимал это помещение больше года назад вместе со своим подчиненным, позже они сменили местоположение, а сейчас решили вернуться, заявил советник.Что касается самой прослушки, то, по словам Лещенко, речь идет "об устаревшем устройстве", которое не имеет возможностей для передачи сигнала или накопления информации и якобы "использовалось украинскими службами еще во времена Януковича".СБУ 17 декабря сообщила об обнаружении прослушивающего устройства в одном из помещений, которое мог использовать Залужный для работы, и заявила, что заведено уголовное дело. Издание "Украинская правда" при этом сообщало, что прослушивающие устройства были найдены и у его сотрудников. Украинское издание "Цензор" со ссылкой на источники в спецслужбах в понедельник сообщало, что прослушивающее устройство обнаружено в кабинете личного помощника Залужного Константина Бушуева.Ранее в понедельник Залужный подтвердил, что прослушивающее устройство было найдено в одном из его кабинетов, который он планировал использовать для работы в тот же день. Он расценил этот инцидент как "войну" против себя.Украинские журналисты на фоне напряженных отношений между главкомом ВСУ и Владимиром Зеленским увидели намек на украинский след в этой ситуации. Ранее СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.

https://ria.ru/20231218/vsu-1916478993.html

https://ria.ru/20231217/proslushka-1916372043.html

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в мире, украина, владимир зеленский, сергей лещенко, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, валерий залужный