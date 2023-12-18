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Залужный отреагировал на данные о прослушивающем устройстве в его кабинете - РИА Новости, 18.12.2023
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14:44 18.12.2023 (обновлено: 15:55 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/zaluzhnyy-1916508389.html
Залужный отреагировал на данные о прослушивающем устройстве в его кабинете
Залужный отреагировал на данные о прослушивающем устройстве в его кабинете - РИА Новости, 18.12.2023
Залужный отреагировал на данные о прослушивающем устройстве в его кабинете
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отрицает причастность сотрудников генерального штаба украинских войск к установке прослушивающего устройства в его... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T14:44
2023-12-18T15:55
в мире
валерий залужный
владимир зеленский
украина
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отрицает причастность сотрудников генерального штаба украинских войск к установке прослушивающего устройства в его кабинете и расценивает инцидент "как войну" против него.Ранее в понедельник Залужный подтвердил, что прослушивающее устройство было найдено в одном из его кабинетов, который он планировал использовать для работы в тот же день."Нет, с "ушами" уже давно не работаем", - ответил Залужный на вопрос, мог ли кто-то из самого генштаба установить прослушку, сообщает агентство РБК-Украина.Сам Залужный расценивает этот инцидент "как войну". "Все может быть. Следствие докажет, что это было", - добавил он отметив, что подслушивающие устройства были найдены не только у него.Главком ВСУ также рассказал, что в этот кабинет он должен был прийти сегодня в 8.00 мск и вошел туда уже после проверки. На вопрос, могла ли там озвучиваться информация, составляющая государственную тайну, он отметил, что помещение давно не использовалось. "Это помещение и раньше использовалось. Но перерыв был достаточно существенным. Поэтому это просто уже под мою встречу, видимо, готовились", - сказал Залужный.По информации агентства Укринформ, он заявил, что не думает, что в кабинете, где нашли прослушивающее устройство, могли озвучиваться государственные тайны.СБУ 17 декабря сообщила об обнаружении такого устройства в одном из помещений, которое мог использовать Залужный для работы, и заявила, что заведено уголовное дело. Издание "Украинская правда" при этом сообщало, что прослушивающие устройства были найдены и у его сотрудников. Украинское издание "Цензор" со ссылкой на источники в спецслужбах в понедельник сообщало, что прослушивающее устройство обнаружено в кабинете личного помощника Залужного Константина Бушуева.Украинские СМИ ранее на фоне конфликта между Залужным и Владимиром Зеленским нашли намек на украинский след в установке прослушивающего устройства в кабинете Залужного.Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Одним из косвенных признаков конфликта между ними журналисты сочли недавнее заявление Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которого Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных. "Страна.ua" со ссылкой на источник в украинских политических кругах утверждала, что Зеленский хочет провести выборы на Украине, но их не объявят, пока не будут получены гарантии неучастия Залужного.
https://ria.ru/20231107/voyna-1907810051.html
https://ria.ru/20231103/kontrnastup-1907046857.html
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в мире, валерий залужный, владимир зеленский, украина, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
В мире, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Украина, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
Залужный отреагировал на данные о прослушивающем устройстве в его кабинете

Главком ВСУ Залужный расценил установку прослушки в его кабинете как войну

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отрицает причастность сотрудников генерального штаба украинских войск к установке прослушивающего устройства в его кабинете и расценивает инцидент "как войну" против него.
Ранее в понедельник Залужный подтвердил, что прослушивающее устройство было найдено в одном из его кабинетов, который он планировал использовать для работы в тот же день.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Зеленский против Залужного: война становится открытой
7 ноября, 08:00
"Нет, с "ушами" уже давно не работаем", - ответил Залужный на вопрос, мог ли кто-то из самого генштаба установить прослушку, сообщает агентство РБК-Украина.
Сам Залужный расценивает этот инцидент "как войну". "Все может быть. Следствие докажет, что это было", - добавил он отметив, что подслушивающие устройства были найдены не только у него.
Главком ВСУ также рассказал, что в этот кабинет он должен был прийти сегодня в 8.00 мск и вошел туда уже после проверки. На вопрос, могла ли там озвучиваться информация, составляющая государственную тайну, он отметил, что помещение давно не использовалось. "Это помещение и раньше использовалось. Но перерыв был достаточно существенным. Поэтому это просто уже под мою встречу, видимо, готовились", - сказал Залужный.
По информации агентства Укринформ, он заявил, что не думает, что в кабинете, где нашли прослушивающее устройство, могли озвучиваться государственные тайны.
СБУ 17 декабря сообщила об обнаружении такого устройства в одном из помещений, которое мог использовать Залужный для работы, и заявила, что заведено уголовное дело. Издание "Украинская правда" при этом сообщало, что прослушивающие устройства были найдены и у его сотрудников. Украинское издание "Цензор" со ссылкой на источники в спецслужбах в понедельник сообщало, что прослушивающее устройство обнаружено в кабинете личного помощника Залужного Константина Бушуева.
Украинские СМИ ранее на фоне конфликта между Залужным и Владимиром Зеленским нашли намек на украинский след в установке прослушивающего устройства в кабинете Залужного.
Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Одним из косвенных признаков конфликта между ними журналисты сочли недавнее заявление Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которого Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных. "Страна.ua" со ссылкой на источник в украинских политических кругах утверждала, что Зеленский хочет провести выборы на Украине, но их не объявят, пока не будут получены гарантии неучастия Залужного.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Не хватило пороху: Залужный признал провал контрнаступа
3 ноября, 08:00
 
В миреВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийУкраинаВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
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