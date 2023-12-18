https://ria.ru/20231218/zaluzhnyy-1916508050.html

Залужный жестко высказался о Зеленском

Залужный жестко высказался о Зеленском - РИА Новости, 18.12.2023

Залужный жестко высказался о Зеленском

Главком ВСУ Залужный раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за увольнение военкомов после коррупционных скандалов. Его заявление приводит газета... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T14:43

2023-12-18T14:43

2023-12-18T16:31

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

валерий залужный

владимир зеленский

верховная рада украины

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Главком ВСУ Залужный раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за увольнение военкомов после коррупционных скандалов. Его заявление приводит газета "Украинская правда"."Это были профессионалы, они знали, как это делать, а теперь их нет" — так он ответил на вопрос, как снятие глав областных ТЦК повлияло на восполнение резервов армии. Кроме того, Залужный призвал вернуть мобилизацию в те рамки, которые были раньше.Увольнение украинских военкомов произошло летом после масштабной проверки, поводом для которой стала серия громких коррупционных скандалов. Тем не менее руководство страны подверглось критике. Так, депутат и секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Роман Костенко заявил, что Украина из-за этого решения провалила мобилизацию.На этом фоне 17 декабря появилась информация об обнаружении подслушивающего устройства в одном из кабинетов Залужного, который он планировал использовать для работы. Сам главком отрицает причастность сотрудников Генштаба к произошедшему и охарактеризовал инцидент "как войну", не уточнив при этом, против кого.О конфликте между Зеленским и Залужным заговорили после откровенного интервью главнокомандующего журналу The Economist, в котором тот признал, что контрнаступление зашло в тупик. Это вызвало резкую критику со стороны главы киевского режима, который фактически призвал военного "не лезть в политику".Позднее украинские СМИ выяснили, что Зеленский приказал главам областных администраций прекратить любое общение с военачальником. Журналисты расценили это как попытку уничтожить потенциального конкурента.Кроме того, еще в прошлом году местные издания писали, что Зеленский хочет убрать Залужного с должности и поставить его во главе министерства обороны, поскольку видит в нем соперника на президентских выборах.Результаты украинских опросов подтверждают обоснованность таких опасений. Так, исследование социологической группы "Рейтинг" показало, что главнокомандующему доверяют 82 процента респондентов, а президенту — 72. Уточняется, что рейтинг последнего стал падать начиная с июля этого года.

https://ria.ru/20231218/ukraina-1916413008.html

https://ria.ru/20231218/vsu-1916478993.html

https://ria.ru/20231213/zaluzhnyy-1915351268.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, валерий залужный, владимир зеленский, верховная рада украины