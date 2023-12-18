https://ria.ru/20231218/zaluzhnyy-1916508050.html
Залужный жестко высказался о Зеленском
Залужный жестко высказался о Зеленском - РИА Новости, 18.12.2023
Залужный жестко высказался о Зеленском
Главком ВСУ Залужный раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за увольнение военкомов после коррупционных скандалов. Его заявление приводит газета... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T14:43
2023-12-18T14:43
2023-12-18T16:31
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
валерий залужный
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Главком ВСУ Залужный раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за увольнение военкомов после коррупционных скандалов. Его заявление приводит газета "Украинская правда"."Это были профессионалы, они знали, как это делать, а теперь их нет" — так он ответил на вопрос, как снятие глав областных ТЦК повлияло на восполнение резервов армии. Кроме того, Залужный призвал вернуть мобилизацию в те рамки, которые были раньше.Увольнение украинских военкомов произошло летом после масштабной проверки, поводом для которой стала серия громких коррупционных скандалов. Тем не менее руководство страны подверглось критике. Так, депутат и секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Роман Костенко заявил, что Украина из-за этого решения провалила мобилизацию.На этом фоне 17 декабря появилась информация об обнаружении подслушивающего устройства в одном из кабинетов Залужного, который он планировал использовать для работы. Сам главком отрицает причастность сотрудников Генштаба к произошедшему и охарактеризовал инцидент "как войну", не уточнив при этом, против кого.О конфликте между Зеленским и Залужным заговорили после откровенного интервью главнокомандующего журналу The Economist, в котором тот признал, что контрнаступление зашло в тупик. Это вызвало резкую критику со стороны главы киевского режима, который фактически призвал военного "не лезть в политику".Позднее украинские СМИ выяснили, что Зеленский приказал главам областных администраций прекратить любое общение с военачальником. Журналисты расценили это как попытку уничтожить потенциального конкурента.Кроме того, еще в прошлом году местные издания писали, что Зеленский хочет убрать Залужного с должности и поставить его во главе министерства обороны, поскольку видит в нем соперника на президентских выборах.Результаты украинских опросов подтверждают обоснованность таких опасений. Так, исследование социологической группы "Рейтинг" показало, что главнокомандующему доверяют 82 процента респондентов, а президенту — 72. Уточняется, что рейтинг последнего стал падать начиная с июля этого года.
https://ria.ru/20231218/ukraina-1916413008.html
https://ria.ru/20231218/vsu-1916478993.html
https://ria.ru/20231213/zaluzhnyy-1915351268.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, вооруженные силы украины, валерий залужный, владимир зеленский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Залужный жестко высказался о Зеленском
Залужный раскритиковал Зеленского из-за увольнения военкомов
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости.
Главком ВСУ Залужный раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за увольнение военкомов после коррупционных скандалов. Его заявление приводит газета "Украинская правда
".
"Это были профессионалы, они знали, как это делать, а теперь их нет" — так он ответил на вопрос, как снятие глав областных ТЦК
повлияло на восполнение резервов армии.
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Кроме того, Залужный призвал вернуть мобилизацию в те рамки, которые были раньше.
Увольнение украинских военкомов произошло летом после масштабной проверки, поводом для которой стала серия громких коррупционных скандалов. Тем не менее руководство страны подверглось критике. Так, депутат и секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады
Роман Костенко заявил, что Украина из-за этого решения провалила мобилизацию.
На этом фоне 17 декабря появилась информация об обнаружении подслушивающего устройства в одном из кабинетов Залужного, который он планировал использовать для работы. Сам главком отрицает причастность сотрудников Генштаба к произошедшему и охарактеризовал инцидент "как войну", не уточнив при этом, против кого.
О конфликте между Зеленским и Залужным заговорили после откровенного интервью главнокомандующего журналу The Economist, в котором тот признал, что контрнаступление зашло в тупик. Это вызвало резкую критику со стороны главы киевского режима, который фактически призвал военного "не лезть в политику".
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Позднее украинские СМИ выяснили, что Зеленский приказал главам областных администраций прекратить любое общение с военачальником. Журналисты расценили это как попытку уничтожить потенциального конкурента.
Кроме того, еще в прошлом году местные издания писали, что Зеленский хочет убрать Залужного с должности и поставить его во главе министерства обороны, поскольку видит в нем соперника на президентских выборах.
Результаты украинских опросов подтверждают обоснованность таких опасений. Так, исследование социологической группы "Рейтинг" показало, что главнокомандующему доверяют 82 процента респондентов, а президенту — 72. Уточняется, что рейтинг последнего стал падать начиная с июля этого года.
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