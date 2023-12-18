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Сторонники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Киевской области - РИА Новости, 18.12.2023
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Религия
 
14:05 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/zakhvat-1916491251.html
Сторонники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Киевской области
Сторонники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Киевской области - РИА Новости, 18.12.2023
Сторонники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Киевской области
Храм апостолов Петра и Павла канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Буча в Киевской области захватили сторонники раскольников из структуры... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T14:05
2023-12-18T14:05
религия
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Храм апостолов Петра и Павла канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Буча в Киевской области захватили сторонники раскольников из структуры "Православная церковь Украины" , сообщили в понедельник в УПЦ. "Сегодня, 18 декабря, состоялся захват Петро-Павловского храма Украинской православной церкви в городе Буча Киевской области. Неизвестные лица проникли в храм в пять часов утра", - говорится в сообщении, опубликованном на странице центра информации УПЦ в соцсети Facebоok* (запрещена в РФ как экстремистская). По информации церкви, неизвестные взломали дверь в храм. Позже к ним присоединились представители раскольнической структуры "Православная церковь Украины". В полицию уже подано заявление о совершении преступления. С 2022 года украинские власти ведут самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ: власти вводят государственные санкции в отношении представителей духовенства, организуют обыски в храмах, аресты духовенства, заводят уголовные дела, запрещают деятельность УПЦ в разных регионах страны, отбирают монастыри и храмы, пытаются отобрать у канонической Церкви Киево-Печерскую лавру и запретить саму УПЦ законодательно. На фоне гонений собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231126/ukraina-1911917162.html
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киевская область, в мире
Религия, Киевская область, В мире
Сторонники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Киевской области

Сторонники ПЦУ захватили храм апостолов Петра и Павла канонической УПЦ

© УПЦЗахват храма в Буче. Кадр видео
Захват храма в Буче. Кадр видео
© УПЦ
Захват храма в Буче. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Храм апостолов Петра и Павла канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Буча в Киевской области захватили сторонники раскольников из структуры "Православная церковь Украины" , сообщили в понедельник в УПЦ.
"Сегодня, 18 декабря, состоялся захват Петро-Павловского храма Украинской православной церкви в городе Буча Киевской области. Неизвестные лица проникли в храм в пять часов утра", - говорится в сообщении, опубликованном на странице центра информации УПЦ в соцсети Facebоok* (запрещена в РФ как экстремистская).
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Раскольники ПЦУ учинили разгром в одном из корпусов Киево-Печерской лавры
26 ноября, 11:58
По информации церкви, неизвестные взломали дверь в храм. Позже к ним присоединились представители раскольнической структуры "Православная церковь Украины". В полицию уже подано заявление о совершении преступления.
С 2022 года украинские власти ведут самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ: власти вводят государственные санкции в отношении представителей духовенства, организуют обыски в храмах, аресты духовенства, заводят уголовные дела, запрещают деятельность УПЦ в разных регионах страны, отбирают монастыри и храмы, пытаются отобрать у канонической Церкви Киево-Печерскую лавру и запретить саму УПЦ законодательно. На фоне гонений собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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