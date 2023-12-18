https://ria.ru/20231218/zaderzhanie-1916562792.html
СК подтвердил задержание начальника ГУМЧС по Самарской области за взятки
СК подтвердил задержание начальника ГУМЧС по Самарской области за взятки - РИА Новости, 18.12.2023
СК подтвердил задержание начальника ГУМЧС по Самарской области за взятки
Следственный комитет России подтвердил задержание начальника ГУМЧС по Самарской области Олега Бойко за взятки на 25 миллионов рублей: деньги платились... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T17:53
2023-12-18T17:53
2023-12-18T18:01
происшествия
россия
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Следственный комитет России подтвердил задержание начальника ГУМЧС по Самарской области Олега Бойко за взятки на 25 миллионов рублей: деньги платились бизнесменами за покровительство, говорится в сообщении ведомства.Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что генерал-майор Олег Бойко задержан за получение свыше 25 миллионов рублей: по оперативным данным, офицер долгое время покровительствовал группе компаний в сфере пожарной безопасности."Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении начальника ГУМЧС по Самарской области Олега Бойко и двух представителей коммерческой организации... Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения", - говорится в Telegram-канале СК РФ.По данным ведомства, Бойко получил от представителей коммерческой организации взятки "на сумму свыше 25 миллионов рублей за покровительство при выполнении работ в сфере организации пожарной безопасности".Судя по биографической справке на сайте главка, Бойко руководит ГУМЧС по Самарской области без малого 10 лет, был назначен на этот пост 14 марта 2014 года. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
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происшествия, россия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК подтвердил задержание начальника ГУМЧС по Самарской области за взятки
СК подтвердил задержание начальника ГУМЧС по Самарской области Бойко за взятки
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости.
Следственный комитет России подтвердил задержание начальника ГУМЧС по Самарской области Олега Бойко за взятки на 25 миллионов рублей: деньги платились бизнесменами за покровительство, говорится в сообщении
ведомства.
Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что генерал-майор Олег Бойко задержан за получение свыше 25 миллионов рублей: по оперативным данным, офицер долгое время покровительствовал группе компаний в сфере пожарной безопасности.
"Главным следственным управлением СК России
возбуждено уголовное дело в отношении начальника ГУМЧС по Самарской области
Олега Бойко и двух представителей коммерческой организации... Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения", - говорится в Telegram-канале СК РФ.
По данным ведомства, Бойко получил от представителей коммерческой организации взятки "на сумму свыше 25 миллионов рублей за покровительство при выполнении работ в сфере организации пожарной безопасности".
Судя по биографической справке на сайте главка, Бойко руководит ГУМЧС по Самарской области без малого 10 лет, был назначен на этот пост 14 марта 2014 года. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Источник сообщил о задержании начальника краснодарского управления МЧС