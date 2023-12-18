https://ria.ru/20231218/yugra-1916554354.html

Инвестбренд Ugra Open For вошел в число победителей конкурса PROбренд-2023

Инвестбренд Ugra Open For вошел в число победителей конкурса PROбренд-2023 - РИА Новости, 18.12.2023

Инвестбренд Ugra Open For вошел в число победителей конкурса PROбренд-2023

Инвестиционный бренд Югры "Ugra Open For" стал победителем V международного маркетингового конкурса в сфере туризма "PROбренд"-2023 в номинации "Брендинг... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T17:16

2023-12-18T17:16

2023-12-18T17:16

ханты-мансийский автономный округ

югра

ханты-мансийский автономный округ

новости - туризм

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Инвестиционный бренд Югры "Ugra Open For" стал победителем V международного маркетингового конкурса в сфере туризма "PROбренд"-2023 в номинации "Брендинг территорий", сообщает Фонд развития Югры. "Концепция бренда "Ugra Open For/Югра открыта для" подчеркивает идею открытости, интеграции, взаимопроникновения. Инвестиционный бренд был разработан при участии Фонда развития Югры и является системным инструментом, в котором консолидированы все меры поддержки инвестиционной деятельности, объединив работу органов исполнительной власти и институтов развития Югры по привлечению инвесторов в сферах промышленности, образования, здравоохранения, ЖКХ, экологии и туризма", - говорится в сообщении. Уточняется, что впервые инвестбренд был представлен в апреле 2021 года на Большой промышленной неделе в Узбекистане. Регистрация товарных знаков инвестиционного бренда Ugra Open For и "Югра открыта для" в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ завершилась 14 ноября 2022 года. Конкурс "PROбренд"-2023 проводился Союзом "Евразийское содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ" среди участников туристического рынка Евразийского пространства, национальных туристических офисов, региональных администраций и туристско-информационных центров, туроператоров, отелей и санаториев, рекламных агентств, музеев, ресторанов, блогеров и фотографов.

https://ria.ru/20231206/yugra-1914075573.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

югра, ханты-мансийский автономный округ, новости - туризм