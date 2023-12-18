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Глава ДНР поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием - РИА Новости, 18.12.2023
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15:42 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/yubiley-1916524627.html
Глава ДНР поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием
Глава ДНР поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием - РИА Новости, 18.12.2023
Глава ДНР поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летним юбилеем, пожелав ему "новых достижений,... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T15:42
2023-12-18T15:42
денис пушилин
медиа - общество
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риа новости
миа "россия сегодня"
донецкая народная республика
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летним юбилеем, пожелав ему "новых достижений, приумножения накопленных творческих и профессиональных традиций".Пушилин отметил, что сильной стороной "России сегодня" является освещение происходящего с места событий. "B Донецкой Народной Республике высоко ценят то, что корреспонденты и операторы МИА "Россия сегодня", рискуя жизнью, рассказывают миру правду о жизни в Донбассе", – заявил он.Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
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донецкая народная республика
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Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
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РИА Новости
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денис пушилин, медиа - общество, новости агентства, риа новости, миа "россия сегодня", донецкая народная республика
Денис Пушилин, Медиа - Общество, Новости агентства, РИА Новости, МИА "Россия сегодня", Донецкая Народная Республика
Глава ДНР поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием

Глава ДНР Пушилин поздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летием

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летним юбилеем, пожелав ему "новых достижений, приумножения накопленных творческих и профессиональных традиций".
Пушилин отметил, что сильной стороной "России сегодня" является освещение происходящего с места событий. "B Донецкой Народной Республике высоко ценят то, что корреспонденты и операторы МИА "Россия сегодня", рискуя жизнью, рассказывают миру правду о жизни в Донбассе", – заявил он.
Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
Медиагруппе Россия сегодня десять лет
Медиагруппе "Россия сегодня" десять лет
9 декабря, 00:00
 
Денис ПушилинМедиа - ОбществоНовости агентстваРИА НовостиМИА "Россия сегодня"Донецкая Народная Республика
 
 
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