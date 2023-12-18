https://ria.ru/20231218/yubiley-1916524627.html

Глава ДНР поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием

Глава ДНР поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием - РИА Новости, 18.12.2023

Глава ДНР поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летним юбилеем, пожелав ему "новых достижений,... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T15:42

2023-12-18T15:42

2023-12-18T15:42

денис пушилин

медиа - общество

новости агентства

риа новости

миа "россия сегодня"

донецкая народная республика

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летним юбилеем, пожелав ему "новых достижений, приумножения накопленных творческих и профессиональных традиций".Пушилин отметил, что сильной стороной "России сегодня" является освещение происходящего с места событий. "B Донецкой Народной Республике высоко ценят то, что корреспонденты и операторы МИА "Россия сегодня", рискуя жизнью, рассказывают миру правду о жизни в Донбассе", – заявил он.Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.

https://ria.ru/20231209/mediagruppa-1914728480.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

денис пушилин, медиа - общество, новости агентства, риа новости, миа "россия сегодня", донецкая народная республика