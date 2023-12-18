https://ria.ru/20231218/yubiley-1916524627.html
Глава ДНР поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием
Глава ДНР поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием - РИА Новости, 18.12.2023
Глава ДНР поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летним юбилеем, пожелав ему "новых достижений,... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T15:42
2023-12-18T15:42
2023-12-18T15:42
денис пушилин
медиа - общество
новости агентства
риа новости
миа "россия сегодня"
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916523341_184:527:2887:2048_1920x0_80_0_0_4b3a46c024b3b3efb528f31462caf2a1.jpg
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летним юбилеем, пожелав ему "новых достижений, приумножения накопленных творческих и профессиональных традиций".Пушилин отметил, что сильной стороной "России сегодня" является освещение происходящего с места событий. "B Донецкой Народной Республике высоко ценят то, что корреспонденты и операторы МИА "Россия сегодня", рискуя жизнью, рассказывают миру правду о жизни в Донбассе", – заявил он.Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
https://ria.ru/20231209/mediagruppa-1914728480.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916523341_450:418:2623:2048_1920x0_80_0_0_3fd92000200cb3370a8f640486d34775.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис пушилин, медиа - общество, новости агентства, риа новости, миа "россия сегодня", донецкая народная республика
Денис Пушилин, Медиа - Общество, Новости агентства, РИА Новости, МИА "Россия сегодня", Донецкая Народная Республика
Глава ДНР поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием
Глава ДНР Пушилин поздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летием
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летним юбилеем, пожелав ему "новых достижений, приумножения накопленных творческих и профессиональных традиций".
Пушилин отметил, что сильной стороной "России сегодня" является освещение происходящего с места событий. "B Донецкой Народной Республике высоко ценят то, что корреспонденты и операторы МИА "Россия сегодня", рискуя жизнью, рассказывают миру правду о жизни в Донбассе", – заявил он.
Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
Медиагруппе "Россия сегодня" десять лет