https://ria.ru/20231218/yaroslavl-1916518948.html

В Ярославской области прокуратура проверит жалобы на плохую уборку снега

В Ярославской области прокуратура проверит жалобы на плохую уборку снега - РИА Новости, 18.12.2023

В Ярославской области прокуратура проверит жалобы на плохую уборку снега

Прокуратура Ярославской области написала в Telegram-канале, что проверит сообщения СМИ о затруднении движения по автомобильным дорогам и тротуарам из-за... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T15:23

2023-12-18T15:23

2023-12-18T15:23

происшествия

ярославль

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Прокуратура Ярославской области написала в Telegram-канале, что проверит сообщения СМИ о затруднении движения по автомобильным дорогам и тротуарам из-за ненадлежащей уборки после обильных снегопадов, о травмировании пешеходов, а также об обрушении конструкций, в частности, остановки в центре Ярославля. "Прокуратура Ярославской области организовала проверку по многочисленным публикациям средств массовой информации о затруднении движения по автомобильным дорогам и тротуарам, о травмировании пешеходов, в том числе несовершеннолетних, вследствие ненадлежащей уборки территорий, об обрушении некапитальных конструкций", - говорится в сообщении прокуратуры. Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, включая вопросы безопасности жизни и здоровья граждан, а также законодательства о содержании и уборке территорий. Прокуратура публикует фотографии, на которых люди толкают автобус, увязший в снежной каше, а также фото обрушившихся конструкций, в частности, остановки в Ярославле. По данным соцсетей, остановка в центре Ярославля обрушилась под тяжестью снега, в этот момент на ней были люди, им пришлось вылезать из-под завалов на четвереньках. Тот факт, что пострадавших при обрушении остановки нет, подтвердили и в мэрии Ярославля. "Сейчас упавшая конструкция демонтирована. По информации ДГХ, сейчас выясняются причины происшествия. Пострадавших нет. Остановочный комплекс восстановят завтра", - сообщает мэрия в понедельник.

https://ria.ru/20231217/sneg-1916338755.html

ярославль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ярославль, ярославская область