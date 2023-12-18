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В Ярославской области прокуратура проверит жалобы на плохую уборку снега - РИА Новости, 18.12.2023
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15:23 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/yaroslavl-1916518948.html
В Ярославской области прокуратура проверит жалобы на плохую уборку снега
В Ярославской области прокуратура проверит жалобы на плохую уборку снега - РИА Новости, 18.12.2023
В Ярославской области прокуратура проверит жалобы на плохую уборку снега
Прокуратура Ярославской области написала в Telegram-канале, что проверит сообщения СМИ о затруднении движения по автомобильным дорогам и тротуарам из-за... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T15:23
2023-12-18T15:23
происшествия
ярославль
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Прокуратура Ярославской области написала в Telegram-канале, что проверит сообщения СМИ о затруднении движения по автомобильным дорогам и тротуарам из-за ненадлежащей уборки после обильных снегопадов, о травмировании пешеходов, а также об обрушении конструкций, в частности, остановки в центре Ярославля. "Прокуратура Ярославской области организовала проверку по многочисленным публикациям средств массовой информации о затруднении движения по автомобильным дорогам и тротуарам, о травмировании пешеходов, в том числе несовершеннолетних, вследствие ненадлежащей уборки территорий, об обрушении некапитальных конструкций", - говорится в сообщении прокуратуры. Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, включая вопросы безопасности жизни и здоровья граждан, а также законодательства о содержании и уборке территорий. Прокуратура публикует фотографии, на которых люди толкают автобус, увязший в снежной каше, а также фото обрушившихся конструкций, в частности, остановки в Ярославле. По данным соцсетей, остановка в центре Ярославля обрушилась под тяжестью снега, в этот момент на ней были люди, им пришлось вылезать из-под завалов на четвереньках. Тот факт, что пострадавших при обрушении остановки нет, подтвердили и в мэрии Ярославля. "Сейчас упавшая конструкция демонтирована. По информации ДГХ, сейчас выясняются причины происшествия. Пострадавших нет. Остановочный комплекс восстановят завтра", - сообщает мэрия в понедельник.
https://ria.ru/20231217/sneg-1916338755.html
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происшествия, ярославль, ярославская область
Происшествия, Ярославль, Ярославская область
В Ярославской области прокуратура проверит жалобы на плохую уборку снега

Ярославская прокуратура проверит жалобы на плохую уборку дорог после снегопадов

© Фото из соцсетей опубликовано в Telegram-канале Прокуратуры Ярославской областиПоследствия снегопада в Ярославле
Последствия снегопада в Ярославле
© Фото из соцсетей опубликовано в Telegram-канале Прокуратуры Ярославской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Прокуратура Ярославской области написала в Telegram-канале, что проверит сообщения СМИ о затруднении движения по автомобильным дорогам и тротуарам из-за ненадлежащей уборки после обильных снегопадов, о травмировании пешеходов, а также об обрушении конструкций, в частности, остановки в центре Ярославля.
"Прокуратура Ярославской области организовала проверку по многочисленным публикациям средств массовой информации о затруднении движения по автомобильным дорогам и тротуарам, о травмировании пешеходов, в том числе несовершеннолетних, вследствие ненадлежащей уборки территорий, об обрушении некапитальных конструкций", - говорится в сообщении прокуратуры.
© Фото из соцсетей опубликовано в Telegram-канале Прокуратуры Ярославской областиПоследствия снегопада в Ярославле
Последствия снегопада в Ярославле
© Фото из соцсетей опубликовано в Telegram-канале Прокуратуры Ярославской области
Последствия снегопада в Ярославле
Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, включая вопросы безопасности жизни и здоровья граждан, а также законодательства о содержании и уборке территорий.
Прокуратура публикует фотографии, на которых люди толкают автобус, увязший в снежной каше, а также фото обрушившихся конструкций, в частности, остановки в Ярославле. По данным соцсетей, остановка в центре Ярославля обрушилась под тяжестью снега, в этот момент на ней были люди, им пришлось вылезать из-под завалов на четвереньках.
Тот факт, что пострадавших при обрушении остановки нет, подтвердили и в мэрии Ярославля. "Сейчас упавшая конструкция демонтирована. По информации ДГХ, сейчас выясняются причины происшествия. Пострадавших нет. Остановочный комплекс восстановят завтра", - сообщает мэрия в понедельник.
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