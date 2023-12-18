https://ria.ru/20231218/yaponiya-1916383593.html

Япония созывает совет нацбезопасности из-за пуска ракеты КНДР

Япония созывает совет нацбезопасности из-за пуска ракеты КНДР - РИА Новости, 18.12.2023

Япония созывает совет нацбезопасности из-за пуска ракеты КНДР

Япония созывает совет нацбезопасности в связи с пуском ракеты КНДР, пока никакого ущерба нет, заявил премьер-министр Фумио Кисида. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T03:50

2023-12-18T03:50

2023-12-18T03:50

в мире

япония

хоккайдо

фумио кисида

кндр (северная корея)

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ТОКИО, 18 дек – РИА Новости. Япония созывает совет нацбезопасности в связи с пуском ракеты КНДР, пока никакого ущерба нет, заявил премьер-министр Фумио Кисида. "Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты. Я дал указания предоставлять населению оперативную информацию, обеспечить безопасность. К этому часу сообщений об ущербе для Японии нет. Вскоре я получу детальную информацию, будет уточнена ситуация и вскоре мы созовем заседание совета национальной безопасности", - сказал премьер журналистам в своей канцелярии. Ранее министерство обороны Японии сообщило, что баллистическая ракета Северной Кореи, пуск которой был осуществлен в 08.24 (02.24 мск) по навесной траектории, предположительно, упадет в 09.37 (03.37 мск) в районе северного острова Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны Японии. Пуск по навесной траектории означает более вертикальный запуск ракеты, позволяющий сократить дальность полета.

https://ria.ru/20231218/kndr-1916383175.html

япония

хоккайдо

кндр (северная корея)

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в мире, япония, хоккайдо, фумио кисида, кндр (северная корея)