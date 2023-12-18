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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 18.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:28 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/vzryvy-1916583206.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 18.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Взрывы раздались в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T19:28
2023-12-18T19:28
специальная военная операция на украине
в мире
россия
херсон
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Взрывы раздались в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, сообщает украинское издание "Страна". "Сообщают о взрывах в Херсоне", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей. Тревогу в указанных регионах объявили в период с 18.48 по 18.53 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20231217/zapad-1916309742.html
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в мире, россия, херсон, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсон, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

"Страна": в подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Стела города Херсон. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Взрывы раздались в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, сообщает украинское издание "Страна".
"Сообщают о взрывах в Херсоне", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
"До последнего украинца". В Словакии рассказали, чем одержим Запад
17 декабря, 14:43
Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей. Тревогу в указанных регионах объявили в период с 18.48 по 18.53 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
"Они скоро выдохнутся". К чему готовятся на линии фронта
29 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХерсонУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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