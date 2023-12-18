В Волгоградской области начала работать новая инфекционная больница
© Фото : АдминистрацияВолгоградской областиНовая инфекционная больница в городе Михайловка Волгоградской области
Новая инфекционная больница в городе Михайловка Волгоградской области
ВОЛГОГРАД, 18 дек – РИА Новости. Новая инфекционная больница в городе Михайловка Волгоградской области начала принимать первых пациентов, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.
«
"Первые пациенты поступают в построенный с нуля современный инфекционный межрайонный стационар в Михайловке. Решение о возведении объекта — одного из ключевых в развитии инфекционной службы региона — принял губернатор Андрей Бочаров", - говорится в сообщении властей.
Отмечается, что больница будет принимать и детей, и взрослых из десяти районов области. Учреждение отвечает высоким стандартам организации специализированной медпомощи, всем санитарным нормам. По данным властей, стационар разделен на так называемые "чистые" и "грязные" зоны, здесь есть своя диагностическая лаборатория, в инфекционном отделении имеется 28 "мельцеровские" боксы, а также отделения реанимации и интенсивной терапии. При необходимости, количество коек в больнице можно увеличить до 90.
По данным администрации, инфекционный стационар в Михайловке стал четвертым медучреждением, построенным в регионе за последние несколько лет. Так, больницы появились в Волжском, Калаче-на-Дону, Камышине.