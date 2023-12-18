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В Волгоградской области начала работать новая инфекционная больница - РИА Новости, 18.12.2023
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Волгоградская область
 
16:52 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/volgograd-1916544578.html
В Волгоградской области начала работать новая инфекционная больница
В Волгоградской области начала работать новая инфекционная больница - РИА Новости, 18.12.2023
В Волгоградской области начала работать новая инфекционная больница
Новая инфекционная больница в городе Михайловка Волгоградской области начала принимать первых пациентов, сообщает в понедельник пресс-служба администрации... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T16:52
2023-12-18T16:52
волгоградская область
здоровье - общество
андрей бочаров
волжский
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ВОЛГОГРАД, 18 дек – РИА Новости. Новая инфекционная больница в городе Михайловка Волгоградской области начала принимать первых пациентов, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона. "Первые пациенты поступают в построенный с нуля современный инфекционный межрайонный стационар в Михайловке. Решение о возведении объекта — одного из ключевых в развитии инфекционной службы региона — принял губернатор Андрей Бочаров", - говорится в сообщении властей.Отмечается, что больница будет принимать и детей, и взрослых из десяти районов области. Учреждение отвечает высоким стандартам организации специализированной медпомощи, всем санитарным нормам. По данным властей, стационар разделен на так называемые "чистые" и "грязные" зоны, здесь есть своя диагностическая лаборатория, в инфекционном отделении имеется 28 "мельцеровские" боксы, а также отделения реанимации и интенсивной терапии. При необходимости, количество коек в больнице можно увеличить до 90. По данным администрации, инфекционный стационар в Михайловке стал четвертым медучреждением, построенным в регионе за последние несколько лет. Так, больницы появились в Волжском, Калаче-на-Дону, Камышине.
https://ria.ru/20231206/sistema-1914144163.html
волжский
калач-на-дону
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здоровье - общество, андрей бочаров, волжский, калач-на-дону
Волгоградская область, Здоровье - Общество, Андрей Бочаров, Волжский, Калач-на-Дону

В Волгоградской области начала работать новая инфекционная больница

© Фото : АдминистрацияВолгоградской областиНовая инфекционная больница в городе Михайловка Волгоградской области
Новая инфекционная больница в городе Михайловка Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Фото : АдминистрацияВолгоградской области
Новая инфекционная больница в городе Михайловка Волгоградской области
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ВОЛГОГРАД, 18 дек – РИА Новости. Новая инфекционная больница в городе Михайловка Волгоградской области начала принимать первых пациентов, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.
«
"Первые пациенты поступают в построенный с нуля современный инфекционный межрайонный стационар в Михайловке. Решение о возведении объекта — одного из ключевых в развитии инфекционной службы региона — принял губернатор Андрей Бочаров", - говорится в сообщении властей.
Отмечается, что больница будет принимать и детей, и взрослых из десяти районов области. Учреждение отвечает высоким стандартам организации специализированной медпомощи, всем санитарным нормам. По данным властей, стационар разделен на так называемые "чистые" и "грязные" зоны, здесь есть своя диагностическая лаборатория, в инфекционном отделении имеется 28 "мельцеровские" боксы, а также отделения реанимации и интенсивной терапии. При необходимости, количество коек в больнице можно увеличить до 90.
По данным администрации, инфекционный стационар в Михайловке стал четвертым медучреждением, построенным в регионе за последние несколько лет. Так, больницы появились в Волжском, Калаче-на-Дону, Камышине.
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Волгоградская областьЗдоровье - ОбществоАндрей БочаровВолжскийКалач-на-Дону
 
 
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