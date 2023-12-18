https://ria.ru/20231218/volgograd-1916544578.html

В Волгоградской области начала работать новая инфекционная больница

В Волгоградской области начала работать новая инфекционная больница - РИА Новости, 18.12.2023

В Волгоградской области начала работать новая инфекционная больница

Новая инфекционная больница в городе Михайловка Волгоградской области начала принимать первых пациентов, сообщает в понедельник пресс-служба администрации... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T16:52

2023-12-18T16:52

2023-12-18T16:52

волгоградская область

здоровье - общество

андрей бочаров

волжский

калач-на-дону

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ВОЛГОГРАД, 18 дек – РИА Новости. Новая инфекционная больница в городе Михайловка Волгоградской области начала принимать первых пациентов, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона. "Первые пациенты поступают в построенный с нуля современный инфекционный межрайонный стационар в Михайловке. Решение о возведении объекта — одного из ключевых в развитии инфекционной службы региона — принял губернатор Андрей Бочаров", - говорится в сообщении властей.Отмечается, что больница будет принимать и детей, и взрослых из десяти районов области. Учреждение отвечает высоким стандартам организации специализированной медпомощи, всем санитарным нормам. По данным властей, стационар разделен на так называемые "чистые" и "грязные" зоны, здесь есть своя диагностическая лаборатория, в инфекционном отделении имеется 28 "мельцеровские" боксы, а также отделения реанимации и интенсивной терапии. При необходимости, количество коек в больнице можно увеличить до 90. По данным администрации, инфекционный стационар в Михайловке стал четвертым медучреждением, построенным в регионе за последние несколько лет. Так, больницы появились в Волжском, Калаче-на-Дону, Камышине.

https://ria.ru/20231206/sistema-1914144163.html

волжский

калач-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, андрей бочаров, волжский, калач-на-дону