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Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько потратят на подарки в этом году - РИА Новости, 18.12.2023
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11:12 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/vkontakte-1916430875.html
Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько потратят на подарки в этом году
Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько потратят на подарки в этом году - РИА Новости, 18.12.2023
Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько потратят на подарки в этом году
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T11:12
2023-12-18T11:12
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, сколько они потратят на подарки в этом году. Варианты ответа были: до 5 тысяч рублей; до 10 тысяч рублей; до 20 тысяч; от 20 тысяч и больше; не будут покупать подарки; никогда не тратятся на подарки. В итоге большинство подписчиков ответило, что планируют потратить до 5 тысяч рублей. Так проголосовало около 27%. Не будут покупать подарки около 20%. До 10 тысяч рублей потратят около 17%. Около 14% подписчиков готовы потратить до 20 тысяч рублей. Около 13% опрошенных готовы потратить от 20 тысяч и больше. При этом 10% вообще не готовы тратиться на подарки.Ранее исследование Webbankir показало, что большинство россиян готовы потратить на Новый год до 50 тысяч рублей. При этом в целом граждане полагают, что такой суммы недостаточно для торжества.
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60
353
60
вконтакте
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Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько потратят на подарки в этом году

© Фото : Pexels/Yevgen BuzukНовогодние подарки
Новогодние подарки - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Фото : Pexels/Yevgen Buzuk
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, сколько они потратят на подарки в этом году.
Варианты ответа были: до 5 тысяч рублей; до 10 тысяч рублей; до 20 тысяч; от 20 тысяч и больше; не будут покупать подарки; никогда не тратятся на подарки. В итоге большинство подписчиков ответило, что планируют потратить до 5 тысяч рублей. Так проголосовало около 27%. Не будут покупать подарки около 20%. До 10 тысяч рублей потратят около 17%. Около 14% подписчиков готовы потратить до 20 тысяч рублей. Около 13% опрошенных готовы потратить от 20 тысяч и больше. При этом 10% вообще не готовы тратиться на подарки.
Ранее исследование Webbankir показало, что большинство россиян готовы потратить на Новый год до 50 тысяч рублей. При этом в целом граждане полагают, что такой суммы недостаточно для торжества.
 
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