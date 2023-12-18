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Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько потратят на подарки в этом году

Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько потратят на подарки в этом году - РИА Новости, 18.12.2023

Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько потратят на подарки в этом году

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 18.12.2023

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, сколько они потратят на подарки в этом году. Варианты ответа были: до 5 тысяч рублей; до 10 тысяч рублей; до 20 тысяч; от 20 тысяч и больше; не будут покупать подарки; никогда не тратятся на подарки. В итоге большинство подписчиков ответило, что планируют потратить до 5 тысяч рублей. Так проголосовало около 27%. Не будут покупать подарки около 20%. До 10 тысяч рублей потратят около 17%. Около 14% подписчиков готовы потратить до 20 тысяч рублей. Около 13% опрошенных готовы потратить от 20 тысяч и больше. При этом 10% вообще не готовы тратиться на подарки.Ранее исследование Webbankir показало, что большинство россиян готовы потратить на Новый год до 50 тысяч рублей. При этом в целом граждане полагают, что такой суммы недостаточно для торжества.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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