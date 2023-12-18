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Венгрию могут лишить права голоса в ЕС из-за Украины, пишут СМИ
Венгрию могут лишить права голоса в ЕС из-за Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 18.12.2023
Венгрию могут лишить права голоса в ЕС из-за Украины, пишут СМИ
Страны Евросоюза изучают вариант с лишением Венгрии права голоса, чтобы заключить соглашение о выделении средств для Украины, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T09:47
2023-12-18T09:47
2023-12-18T11:23
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Страны Евросоюза изучают вариант с лишением Венгрии права голоса, чтобы заключить соглашение о выделении средств для Украины, пишет газета Financial Times."Некоторые официальные лица рассмотрели возможность возобновления так называемой процедуры наказания по статье 7 за нарушения верховенства закона, которая может привести к приостановке права голоса", — говорится в публикации.В статье отмечается, что такое решение может заблокировать другое государство — член ЕС, но смена правительства в Польше означает, что у Венгрии больше нет гарантированного защитника. Вместе с тем многие страны настороженно относятся к этой идее. Тем не менее они намерены показать венгерскому премьер-министру Виктору Орбану "настоящую цену" изоляции внутри ЕС, чтобы заставить поменять мнение по поводу финансовой помощи Украине, пишет FT. "Возможно, Венгрия создаст больше проблем. Возможно, Венгрия вынудит нас использовать другие средства. Но в конце концов Венгрия не сможет помешать нам обеспечить Украину средствами", — приводит издание слова высокопоставленного европейского чиновника, пожелавшего остаться анонимным. На прошлой неделе европейские лидеры на саммите в Брюсселе приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией по вступлению в Евросоюз. Орбан при этом не присутствовал — как писало издание Politico, когда обсуждение по этому вопросу зашло в тупик, канцлер Германии Олаф Шольц предложил венгерскому коллеге "сходить за кофе". После этого лидеры 26 стран смогли принять решение в пользу Киева и Кишинева. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опроверг эти сообщения и назвал Politico бульварной газетой. Сам Орбан заявил, что Будапешт не меняет позицию и не будет разделять с другими странами "это плохое решение". По его словам, сейчас Венгрия ничего не теряет, а в будущем еще 75 раз сможет остановить процесс приема Украины.При этом Венгрия заблокировала выделение Украине 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 год. Как пояснил Орбан, это было бы не в интересах Будапешта, потому что в таком случае пришлось бы отдать Киеву часть денег из общего бюджета, причитающихся Венгрии.
https://ria.ru/20231216/zelenskiy-1916155319.html
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в мире, венгрия, украина, виктор орбан, евросоюз, киев
В мире, Венгрия, Украина, Виктор Орбан, Евросоюз, Киев
Венгрию могут лишить права голоса в ЕС из-за Украины, пишут СМИ
FT: ЕС может лишить Венгрию права голоса ради помощи Украине
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости.
Страны Евросоюза изучают вариант с лишением Венгрии права голоса, чтобы заключить соглашение о выделении средств для Украины, пишет газета Financial Times
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"Некоторые официальные лица рассмотрели возможность возобновления так называемой процедуры наказания по статье 7 за нарушения верховенства закона, которая может привести к приостановке права голоса", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что такое решение может заблокировать другое государство — член ЕС, но смена правительства в Польше означает, что у Венгрии больше нет гарантированного защитника.
Вместе с тем многие страны настороженно относятся к этой идее. Тем не менее они намерены показать венгерскому премьер-министру Виктору Орбану "настоящую цену" изоляции внутри ЕС, чтобы заставить поменять мнение по поводу финансовой помощи Украине, пишет FT.
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"Возможно, Венгрия создаст больше проблем. Возможно, Венгрия вынудит нас использовать другие средства. Но в конце концов Венгрия не сможет помешать нам обеспечить Украину средствами", — приводит издание слова высокопоставленного европейского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.
На прошлой неделе европейские лидеры на саммите в Брюсселе приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией по вступлению в Евросоюз. Орбан при этом не присутствовал — как писало издание Politico, когда обсуждение по этому вопросу зашло в тупик, канцлер Германии Олаф Шольц предложил венгерскому коллеге "сходить за кофе". После этого лидеры 26 стран смогли принять решение в пользу Киева и Кишинева.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опроверг эти сообщения и назвал Politico бульварной газетой.
Сам Орбан заявил, что Будапешт не меняет позицию и не будет разделять с другими странами "это плохое решение". По его словам, сейчас Венгрия ничего не теряет, а в будущем еще 75 раз сможет остановить процесс приема Украины.
При этом Венгрия заблокировала выделение Украине 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 год. Как пояснил Орбан, это было бы не в интересах Будапешта, потому что в таком случае пришлось бы отдать Киеву часть денег из общего бюджета, причитающихся Венгрии.
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