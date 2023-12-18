https://ria.ru/20231218/upk-1916475671.html

КС не принял жалобу Навального на нормы УПК о правах обвиняемого

КС не принял жалобу Навального на нормы УПК о правах обвиняемого - РИА Новости, 18.12.2023

КС не принял жалобу Навального на нормы УПК о правах обвиняемого

Конституционный суд (КС) России не принял к рассмотрению жалобу Алексея Навального на нормы Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ о правах обвиняемого и... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T13:26

2023-12-18T13:26

2023-12-18T13:26

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России не принял к рассмотрению жалобу Алексея Навального на нормы Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ о правах обвиняемого и подсудимого, следует из материалов суда. Согласно отказному определению, опубликованному на сайте КС РФ, Навальный усомнился в конституционности пункта 8 части четвертой статьи 47, а также статьи 267 УПК РФ. Восьмой пункт наделяет обвиняемого правом пользоваться помощью защитника, в том числе и бесплатно, а статья 267 устанавливает, что председательствующий разъясняет подсудимому его права в судебном заседании. Причиной обращения в КС стали судебные решения об отказе Навальному в административном иске к колонии, которая не дала его защитникам пронести технические средства связи и аудиозаписи, отмечается в определении КС. При этом кассационный суд общей юрисдикции отметил, что доводы жалобы о нарушении права Навального на защиту по уголовному делу не подлежат оценке в рамках административного дела и могут быть изложены им в порядке уголовного судопроизводства. Позиция Конституционного суда Как указал Конституционный суд, правом на обращение в КС с жалобой обладают, в частности, граждане, чьи права и свободы, по их мнению, нарушаются примененными в конкретном деле нормативными актами. При этом жалоба может быть признана допустимой, если имеются признаки нарушения прав заявителя в результате применения оспариваемого нормативного акта в деле с его участием. Судебные решения, которые подтверждают применение судами оспариваемого акта, прилагаются к жалобе. Согласно определению КС России, "представленными судебными решениями не подтверждается факт применения оспариваемых заявителем положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации". "Конституционный суд Российской Федерации определил… отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Навального Алексея Анатольевича, поскольку она не отвечает требованиям федерального конституционного закона "О Конституционном суде Российской Федерации", в соответствии с которыми жалоба в Конституционный суд Российской Федерации признается допустимой", - заключается в определении КС России. История приговоров В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте прошлого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей. В мае 2022 года Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области. В августе этого года Мосгорсуд на выездном заседании в колонии №6 во Владимирской области признал Навального виновным в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и еще ряде преступлений, назначив лет 19 колонии особого режима. В сентябре Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным.

https://ria.ru/20231215/peskov-1916001013.html

https://ria.ru/20231116/rosfinmonitoring-1909832317.html

https://ria.ru/20230927/prigovor-1898997806.html

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