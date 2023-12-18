https://ria.ru/20231218/upk-1916475671.html
КС не принял жалобу Навального на нормы УПК о правах обвиняемого
КС не принял жалобу Навального на нормы УПК о правах обвиняемого - РИА Новости, 18.12.2023
КС не принял жалобу Навального на нормы УПК о правах обвиняемого
Конституционный суд (КС) России не принял к рассмотрению жалобу Алексея Навального на нормы Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ о правах обвиняемого и... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T13:26
2023-12-18T13:26
2023-12-18T13:26
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России не принял к рассмотрению жалобу Алексея Навального на нормы Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ о правах обвиняемого и подсудимого, следует из материалов суда. Согласно отказному определению, опубликованному на сайте КС РФ, Навальный усомнился в конституционности пункта 8 части четвертой статьи 47, а также статьи 267 УПК РФ. Восьмой пункт наделяет обвиняемого правом пользоваться помощью защитника, в том числе и бесплатно, а статья 267 устанавливает, что председательствующий разъясняет подсудимому его права в судебном заседании. Причиной обращения в КС стали судебные решения об отказе Навальному в административном иске к колонии, которая не дала его защитникам пронести технические средства связи и аудиозаписи, отмечается в определении КС. При этом кассационный суд общей юрисдикции отметил, что доводы жалобы о нарушении права Навального на защиту по уголовному делу не подлежат оценке в рамках административного дела и могут быть изложены им в порядке уголовного судопроизводства. Позиция Конституционного суда Как указал Конституционный суд, правом на обращение в КС с жалобой обладают, в частности, граждане, чьи права и свободы, по их мнению, нарушаются примененными в конкретном деле нормативными актами. При этом жалоба может быть признана допустимой, если имеются признаки нарушения прав заявителя в результате применения оспариваемого нормативного акта в деле с его участием. Судебные решения, которые подтверждают применение судами оспариваемого акта, прилагаются к жалобе. Согласно определению КС России, "представленными судебными решениями не подтверждается факт применения оспариваемых заявителем положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации". "Конституционный суд Российской Федерации определил… отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Навального Алексея Анатольевича, поскольку она не отвечает требованиям федерального конституционного закона "О Конституционном суде Российской Федерации", в соответствии с которыми жалоба в Конституционный суд Российской Федерации признается допустимой", - заключается в определении КС России. История приговоров В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте прошлого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей. В мае 2022 года Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области. В августе этого года Мосгорсуд на выездном заседании в колонии №6 во Владимирской области признал Навального виновным в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и еще ряде преступлений, назначив лет 19 колонии особого режима. В сентябре Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным.
https://ria.ru/20231215/peskov-1916001013.html
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происшествия, россия, владимирская область, игнат артеменко, алексей навальный, московский городской суд, ив роше, москва
Происшествия, Россия, Владимирская область, Игнат Артеменко, Алексей Навальный, Московский городской суд, Ив Роше, Москва
КС не принял жалобу Навального на нормы УПК о правах обвиняемого
КС не принял жалобу Навального на нормы УПК о правах обвиняемого и подсудимого
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек – РИА Новости.
Конституционный суд (КС) России не принял к рассмотрению жалобу Алексея Навального на нормы Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ о правах обвиняемого и подсудимого, следует из материалов суда.
Согласно отказному определению, опубликованному на сайте КС РФ, Навальный усомнился в конституционности пункта 8 части четвертой статьи 47, а также статьи 267 УПК РФ. Восьмой пункт наделяет обвиняемого правом пользоваться помощью защитника, в том числе и бесплатно, а статья 267 устанавливает, что председательствующий разъясняет подсудимому его права в судебном заседании.
Песков ответил на вопрос о Навальном
Причиной обращения в КС стали судебные решения об отказе Навальному в административном иске к колонии, которая не дала его защитникам пронести технические средства связи и аудиозаписи, отмечается в определении КС. При этом кассационный суд общей юрисдикции отметил, что доводы жалобы о нарушении права Навального на защиту по уголовному делу не подлежат оценке в рамках административного дела и могут быть изложены им в порядке уголовного судопроизводства.
Позиция Конституционного суда
Как указал Конституционный суд, правом на обращение в КС с жалобой обладают, в частности, граждане, чьи права и свободы, по их мнению, нарушаются примененными в конкретном деле нормативными актами. При этом жалоба может быть признана допустимой, если имеются признаки нарушения прав заявителя в результате применения оспариваемого нормативного акта в деле с его участием. Судебные решения, которые подтверждают применение судами оспариваемого акта, прилагаются к жалобе.
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Согласно определению КС России, "представленными судебными решениями не подтверждается факт применения оспариваемых заявителем положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации".
"Конституционный суд Российской Федерации определил… отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Навального Алексея Анатольевича, поскольку она не отвечает требованиям федерального конституционного закона "О Конституционном суде Российской Федерации", в соответствии с которыми жалоба в Конституционный суд Российской Федерации признается допустимой", - заключается в определении КС России.
В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше
" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте прошлого года Лефортовский суд Москвы
приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко
- по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.
Осужденному за слив сведений о попутчиках Навального смягчили приговор
В мае 2022 года Мосгорсуд
признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области
.
В августе этого года Мосгорсуд на выездном заседании в колонии №6 во Владимирской области признал Навального виновным в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и еще ряде преступлений, назначив лет 19 колонии особого режима. В сентябре Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным.