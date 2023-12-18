Рейтинг@Mail.ru
"Уничтожение страны": поступок Зеленского вызвал шок в США - РИА Новости, 18.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:56 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/unichtozhenie-1916377407.html
"Уничтожение страны": поступок Зеленского вызвал шок в США
"Уничтожение страны": поступок Зеленского вызвал шок в США - РИА Новости, 18.12.2023
"Уничтожение страны": поступок Зеленского вызвал шок в США
Президент Украины Владимир Зеленский тратит западные деньги и лишает украинцев жизни вместо проведения переговоров о прекращении конфликта, написал бывший... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T00:56
2023-12-18T00:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915450992_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_34c39123550a0180ed9c6c462f7cc3c2.jpg
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский тратит западные деньги и лишает украинцев жизни вместо проведения переговоров о прекращении конфликта, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.&quot;Зеленский потратил миллиарды на продолжение конфликта после того, как мирное соглашение было так близко. Мы знаем, что украинцы потеряли 500 тысяч человек, может быть, больше. Первая мировая война унесла жизни 116 516 американцев. Этого достаточно, чтобы уничтожить любую страну&quot;, — возмутился эксперт.Ранее Макгрегор заявил, что без США Украина не протянет даже месяц против России.Как подчеркивал Владимир Путин, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. Российский лидер отмечал, что Украине, если она хочет начать диалог, нужно отменить декрет о запрете переговоров.
https://ria.ru/20231218/goroda-1916376233.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915450992_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3e19a44608ee70bf608d1c4c0b366347.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Уничтожение страны": поступок Зеленского вызвал шок в США

Макгрегор заявил, что Зеленский лишает украинцев жизни вместо заключения мира

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский тратит западные деньги и лишает украинцев жизни вместо проведения переговоров о прекращении конфликта, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.
«

"Зеленский потратил миллиарды на продолжение конфликта после того, как мирное соглашение было так близко. Мы знаем, что украинцы потеряли 500 тысяч человек, может быть, больше. Первая мировая война унесла жизни 116 516 американцев. Этого достаточно, чтобы уничтожить любую страну", — возмутился эксперт.

Ранее Макгрегор заявил, что без США Украина не протянет даже месяц против России.
Как подчеркивал Владимир Путин, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. Российский лидер отмечал, что Украине, если она хочет начать диалог, нужно отменить декрет о запрете переговоров.
Одна из станций киевского метрополитена - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
"Целые районы": на Украине пришли в ужас из-за катастрофы в Киеве
00:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала