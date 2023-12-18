https://ria.ru/20231218/unichtozhenie-1916377407.html

"Уничтожение страны": поступок Зеленского вызвал шок в США

"Уничтожение страны": поступок Зеленского вызвал шок в США - РИА Новости, 18.12.2023

"Уничтожение страны": поступок Зеленского вызвал шок в США

Президент Украины Владимир Зеленский тратит западные деньги и лишает украинцев жизни вместо проведения переговоров о прекращении конфликта, написал бывший... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T00:56

2023-12-18T00:56

2023-12-18T00:56

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский тратит западные деньги и лишает украинцев жизни вместо проведения переговоров о прекращении конфликта, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X."Зеленский потратил миллиарды на продолжение конфликта после того, как мирное соглашение было так близко. Мы знаем, что украинцы потеряли 500 тысяч человек, может быть, больше. Первая мировая война унесла жизни 116 516 американцев. Этого достаточно, чтобы уничтожить любую страну", — возмутился эксперт.Ранее Макгрегор заявил, что без США Украина не протянет даже месяц против России.Как подчеркивал Владимир Путин, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. Российский лидер отмечал, что Украине, если она хочет начать диалог, нужно отменить декрет о запрете переговоров.

https://ria.ru/20231218/goroda-1916376233.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины