https://ria.ru/20231218/ukraine-1916504413.html

На Украине резко снизилось доверие к парламенту, показал опрос

На Украине резко снизилось доверие к парламенту, показал опрос - РИА Новости, 18.12.2023

На Украине резко снизилось доверие к парламенту, показал опрос

Доверие жителей Украины к Верховной раде за год снизилось более чем наполовину – до 15%, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T14:31

2023-12-18T14:31

2023-12-18T14:31

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Доверие жителей Украины к Верховной раде за год снизилось более чем наполовину – до 15%, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС). "По сравнению с декабрем 2022 года растет критика органов власти. В частности, доля доверяющих Верховной раде снизилась с 35% до 15%, а доля не доверяющих выросла с 34% до 61%", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте института. При этом рейтинг доверия жителей Украины к правительству за год упал почти на 30 процентных пунктов. "Доверие правительства снизилось с 52% до 26%, недоверие – выросло с 19% до 44%", - отмечается в том же сообщении. Опрос проводился с 29 ноября по 9 декабря методом телефонных интервью с гражданами старше 18 лет. Всего опрошен 1031 респондент, проживающий на территории Украины. Погрешность не превышала 3,4%. По словам исполнительного директора Киевского международного института социологии Антона Грушецкого, нарастание критики и снижение доверия властям, скорее всего, является следствием несбывшихся ожиданий на этот год и обусловлено "претензиями к эффективности и прозрачности деятельности" власти.

https://ria.ru/20231217/zapad-1916309742.html

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в мире, украина, верховная рада украины