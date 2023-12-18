https://ria.ru/20231218/ukraina-1916563096.html

Минфин Украины намекнул жителям на отказ от дорогих телефонов и автомобилей

Минфин Украины намекнул жителям на отказ от дорогих телефонов и автомобилей - РИА Новости, 18.12.2023

Минфин Украины намекнул жителям на отказ от дорогих телефонов и автомобилей

Министр финансов Украины Сергей Марченко не исключил, что жителям страны придется в несколько раз снизить потребление, и намекнул на отказ от дорогих телефонов... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T17:56

2023-12-18T17:56

2023-12-18T17:56

специальная военная операция на украине

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украина

сергей марченко

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Министр финансов Украины Сергей Марченко не исключил, что жителям страны придется в несколько раз снизить потребление, и намекнул на отказ от дорогих телефонов и автомобилей. "Пока мы живем в достаточно специфической реальности, когда у нас все хорошо, есть стабильность макроэкономическая, курсовая. Но эта реальность потребует коррекции, если мы хотим перейти на военные рельсы. Это ограничение общественного потребления. Нам нужно уменьшить его в несколько раз, потому что мы потребляем в основном импортные товары и услуги, это определяет наш экономический потенциал", — приводятся слова Марченко на сайте украинского издания "Левый берег". По его словам, на данном этапе общество к этому не готово. Министр также отметил, что, если не изменить поведение потребления, это приведет к печальным последствиям. "С точки зрения нынешних интересов граждан, конечно, курс стабильный и высокая покупательная способность... И это 31 миллиард долларов торгового дефицита за 10 месяцев. Кому это нужно? Условно говоря, мы привлекли 40 миллиардов долларов внешней помощи. И тут эти самые средства вернулись в экономики тех стран. Работают производства - производят нам оружие, амуницию. Это одна часть вопроса. Другая часть вопроса - производят нам айфоны, автомобили, технику, одежду", - добавил Марченко. Ранее Венгрия на саммите в Брюсселе заблокировала увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. Глава Евросовета Шарль Мишель в пятницу отмечал, что новый внеочередной саммит ЕС по финансированию Украины пройдет в конце января - начале февраля 2024 года. Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев 4 ноября заявлял, что украинский госбюджет критически зависим от внешней помощи, до конца года Киеву необходимо привлечь порядка 9,5 миллиарда долларов финансовой поддержки в виде грантов и льготных кредитов. Позже Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает получить финансовую помощь в размере более 30 миллиардов долларов от ЕС, США и МВФ, а также государств-союзников, чтобы перекрыть дефицит государственного бюджета страны.

https://ria.ru/20231212/ukraina-1915186278.html

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914223681.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сергей марченко, ситуация в днр и лнр