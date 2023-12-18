https://ria.ru/20231218/ukraina-1916518526.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.12.2023

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T15:22

2023-12-18T15:22

2023-12-18T15:22

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги первым прозвучал в Николаевской области (в 14.55 мск), в 15.03 тревога была объявлена в Днепропетровской области. Спустя две минуты она распространилась и на остальные названные регионы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, вооруженные силы украины