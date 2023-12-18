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В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.12.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T15:22
2023-12-18T15:22
2023-12-18T15:22
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги первым прозвучал в Николаевской области (в 14.55 мск), в 15.03 тревога была объявлена в Днепропетровской области. Спустя две минуты она распространилась и на остальные названные регионы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти сообщили о воздушной тревоге в трех областях
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости.
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты
украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, сигнал тревоги первым прозвучал в Николаевской области (в 14.55 мск), в 15.03 тревога была объявлена в Днепропетровской области. Спустя две минуты она распространилась и на остальные названные регионы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.