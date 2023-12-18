https://ria.ru/20231218/ukraina-1916507910.html
Эксперт рассказал, какие последствия ждут Киев без финансирования Западом
Эксперт рассказал, какие последствия ждут Киев без финансирования Западом - РИА Новости, 18.12.2023
Эксперт рассказал, какие последствия ждут Киев без финансирования Западом
План "Б" может дорого обойтись Украине в случае прекращения финансирования Западом: все доступные меры несут негативные последствия - от роста социальной... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T14:43
2023-12-18T14:43
2023-12-18T14:43
специальная военная операция на украине
экономика
украина
максим осадчий
евросоюз
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. План "Б" может дорого обойтись Украине в случае прекращения финансирования Западом: все доступные меры несут негативные последствия - от роста социальной напряженности до утраты государством контроля над экономикой, поделился мнением с РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в октябре заявила, что Еврокомиссия пересмотрела бюджет ЕС на 2024-2027 год, предусмотрев на этот период предоставление 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов Украине. Однако пока страны Евросоюза не смогли согласовать выделение очередного пакета финансовой помощи Киеву. По словам советника Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олега Устенко, у Украины есть план "Б", который позволит Киеву "вырулить" в январе без поддержки Запада. По словам эксперта, эти меры могут включать в себя "расходование международных резервов, рост заимствований, в том числе и за рубежом, финансирование дефицита бюджета за счет эмиссии, что повлечет за собой рост инфляции, девальвацию и повышение ключевой ставки, сокращение расходов бюджета на социальную сферу. Пополнение бюджета за счет приватизации госимущества". При этом, отмечает Осадчий, у каждого из этих решений могут быть негативные последствия. "Сокращение расходов на социальную сферу чревато обнищанием населения и ростом социальной напряженности, утрата международных резервов грозит обвальной девальвацией, дефолтом по суверенному долгу, а тотальная приватизация госимущества ведет к потере контроля государства над экономикой", - рассуждает эксперт.
https://ria.ru/20231218/peregovory-1916338912.html
https://ria.ru/20231218/konflikt-1916329767.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, максим осадчий, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Украина, Максим Осадчий, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
Эксперт рассказал, какие последствия ждут Киев без финансирования Западом
Эксперт: план "Б", если Запад прекратит финансирование, дорого обойдется Украине
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. План "Б" может дорого обойтись Украине в случае прекращения финансирования Западом: все доступные меры несут негативные последствия - от роста социальной напряженности до утраты государством контроля над экономикой, поделился мнением с РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
в октябре заявила, что Еврокомиссия пересмотрела бюджет ЕС
на 2024-2027 год, предусмотрев на этот период предоставление 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов Украине.
Запад готовится к сепаратным переговорам с Россией
Однако пока страны Евросоюза не смогли согласовать выделение очередного пакета финансовой помощи Киеву. По словам советника Владимира Зеленского
по экономическим вопросам Олега Устенко
, у Украины есть план "Б", который позволит Киеву "вырулить" в январе без поддержки Запада.
По словам эксперта, эти меры могут включать в себя "расходование международных резервов, рост заимствований, в том числе и за рубежом, финансирование дефицита бюджета за счет эмиссии, что повлечет за собой рост инфляции, девальвацию и повышение ключевой ставки, сокращение расходов бюджета на социальную сферу. Пополнение бюджета за счет приватизации госимущества".
При этом, отмечает Осадчий, у каждого из этих решений могут быть негативные последствия. "Сокращение расходов на социальную сферу чревато обнищанием населения и ростом социальной напряженности, утрата международных резервов грозит обвальной девальвацией, дефолтом по суверенному долгу, а тотальная приватизация госимущества ведет к потере контроля государства над экономикой", - рассуждает эксперт.
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