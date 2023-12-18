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Глава Минобороны Нидерландов неожиданно высказалась об Украине - РИА Новости, 18.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:38 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/ukraina-1916483199.html
Глава Минобороны Нидерландов неожиданно высказалась об Украине
Глава Минобороны Нидерландов неожиданно высказалась об Украине - РИА Новости, 18.12.2023
Глава Минобороны Нидерландов неожиданно высказалась об Украине
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен обеспокоена возможным сокращением военной и финансовой поддержки Украины из-за победы на выборах крайне правой... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T13:38
2023-12-18T13:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нидерланды
герт вилдерс
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен обеспокоена возможным сокращением военной и финансовой поддержки Украины из-за победы на выборах крайне правой Партии свободы Герта Вилдерса, пишет NL Times. "Международные угрозы серьезны как никогда. Мы не жили в такой опасности и неопределенности со времен холодной войны, поэтому прятать голову в песок нельзя", — утверждает она.Оллонгрен добавила, что выступая за курс на сокращение помощи Украине, Вилдерс "пытается спрятаться за плотиной", однако для разрешения конфликта необходимы международные усилия. Ранее лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой "Партии свободы" (PVV) Герт Вилдерс в первом интервью иностранному СМИ после победы вновь высказался против поставок оружия Украине. Кроме того, журнал Economist сообщал, что Вилдерс и премьер Венгрии Виктор Орбан не позволят Украине вступить в Евросоюз.
https://ria.ru/20231218/ukraina-1916413008.html
https://ria.ru/20231218/zelenskiy-1916446381.html
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в мире, украина, нидерланды, герт вилдерс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Нидерланды, Герт Вилдерс
Глава Минобороны Нидерландов неожиданно высказалась об Украине

МО Нидерландов обеспокоено возможным сокращением помощи Киеву из-за Вилдерса

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен обеспокоена возможным сокращением военной и финансовой поддержки Украины из-за победы на выборах крайне правой Партии свободы Герта Вилдерса, пишет NL Times.

"Международные угрозы серьезны как никогда. Мы не жили в такой опасности и неопределенности со времен холодной войны, поэтому прятать голову в песок нельзя", — утверждает она.
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Оллонгрен добавила, что выступая за курс на сокращение помощи Украине, Вилдерс "пытается спрятаться за плотиной", однако для разрешения конфликта необходимы международные усилия.

Ранее лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой "Партии свободы" (PVV) Герт Вилдерс в первом интервью иностранному СМИ после победы вновь высказался против поставок оружия Украине.

Кроме того, журнал Economist сообщал, что Вилдерс и премьер Венгрии Виктор Орбан не позволят Украине вступить в Евросоюз.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНидерландыГерт Вилдерс
 
 
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