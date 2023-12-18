https://ria.ru/20231218/ukraina-1916483199.html

Глава Минобороны Нидерландов неожиданно высказалась об Украине

Глава Минобороны Нидерландов неожиданно высказалась об Украине - РИА Новости, 18.12.2023

Глава Минобороны Нидерландов неожиданно высказалась об Украине

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен обеспокоена возможным сокращением военной и финансовой поддержки Украины из-за победы на выборах крайне правой... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T13:38

2023-12-18T13:38

2023-12-18T13:38

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен обеспокоена возможным сокращением военной и финансовой поддержки Украины из-за победы на выборах крайне правой Партии свободы Герта Вилдерса, пишет NL Times. "Международные угрозы серьезны как никогда. Мы не жили в такой опасности и неопределенности со времен холодной войны, поэтому прятать голову в песок нельзя", — утверждает она.Оллонгрен добавила, что выступая за курс на сокращение помощи Украине, Вилдерс "пытается спрятаться за плотиной", однако для разрешения конфликта необходимы международные усилия. Ранее лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой "Партии свободы" (PVV) Герт Вилдерс в первом интервью иностранному СМИ после победы вновь высказался против поставок оружия Украине. Кроме того, журнал Economist сообщал, что Вилдерс и премьер Венгрии Виктор Орбан не позволят Украине вступить в Евросоюз.

https://ria.ru/20231218/ukraina-1916413008.html

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в мире, украина, нидерланды, герт вилдерс