Глава Минобороны Нидерландов неожиданно высказалась об Украине
МО Нидерландов обеспокоено возможным сокращением помощи Киеву из-за Вилдерса
© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащие ВСУ
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен обеспокоена возможным сокращением военной и финансовой поддержки Украины из-за победы на выборах крайне правой Партии свободы Герта Вилдерса, пишет NL Times.
"Международные угрозы серьезны как никогда. Мы не жили в такой опасности и неопределенности со времен холодной войны, поэтому прятать голову в песок нельзя", — утверждает она.
"Международные угрозы серьезны как никогда. Мы не жили в такой опасности и неопределенности со времен холодной войны, поэтому прятать голову в песок нельзя", — утверждает она.
Оллонгрен добавила, что выступая за курс на сокращение помощи Украине, Вилдерс "пытается спрятаться за плотиной", однако для разрешения конфликта необходимы международные усилия.
Ранее лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой "Партии свободы" (PVV) Герт Вилдерс в первом интервью иностранному СМИ после победы вновь высказался против поставок оружия Украине.
Кроме того, журнал Economist сообщал, что Вилдерс и премьер Венгрии Виктор Орбан не позволят Украине вступить в Евросоюз.
Ранее лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой "Партии свободы" (PVV) Герт Вилдерс в первом интервью иностранному СМИ после победы вновь высказался против поставок оружия Украине.
Кроме того, журнал Economist сообщал, что Вилдерс и премьер Венгрии Виктор Орбан не позволят Украине вступить в Евросоюз.