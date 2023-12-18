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Испанское СМИ назвало победу ВСУ все менее вероятной с каждым днем - РИА Новости, 18.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:01 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/ukraina-1916464415.html
Испанское СМИ назвало победу ВСУ все менее вероятной с каждым днем
Испанское СМИ назвало победу ВСУ все менее вероятной с каждым днем - РИА Новости, 18.12.2023
Испанское СМИ назвало победу ВСУ все менее вероятной с каждым днем
Победа Украины в конфликте с Россией с каждым днем кажется все более маловероятной, считает испанский телеканал RTVE. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T13:01
2023-12-18T13:01
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
вооруженные силы украины
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Победа Украины в конфликте с Россией с каждым днем кажется все более маловероятной, считает испанский телеканал RTVE. "Победа Украины в войне с каждым днем кажется все более маловероятной", - говорится в сообщении телеканала. Вице-адмирал Испании в отставке Хосе Мануэль Санхурхо заявил телеканалу, что Украина "не сможет выдержать войну на истощение". Газета Washington Post также сообщала, что считает победу Украины маловероятной. Ранее в материале, опубликованном агентством Блумберг, бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис предсказал сценарии развития конфликта на Украине. По его мнению, Киев не сможет организовать внезапное для России контрнаступление весной, а при худшем раскладе его может ожидать отступление. Телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского военного сообщал, что Украина без помощи США и НАТО может продержаться несколько месяцев, а при худшем сценарии может потерпеть поражение или значительно отступить уже к лету. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее в интервью телеканалу NBC News заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html
https://ria.ru/20231218/konflikt-1916329767.html
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россия, украина, в мире, вооруженные силы украины, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Испанское СМИ назвало победу ВСУ все менее вероятной с каждым днем

RTVE: победа Украины над Россией с каждым днем кажется все более маловероятной

© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© AP Photo / Hanna Arhirova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Победа Украины в конфликте с Россией с каждым днем кажется все более маловероятной, считает испанский телеканал RTVE.
"Победа Украины в войне с каждым днем кажется все более маловероятной", - говорится в сообщении телеканала. Вице-адмирал Испании в отставке Хосе Мануэль Санхурхо заявил телеканалу, что Украина "не сможет выдержать войну на истощение". Газета Washington Post также сообщала, что считает победу Украины маловероятной.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Белом доме в США - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
"Украина уже победила", а Зеленский опять проиграл
14 декабря, 08:00
Ранее в материале, опубликованном агентством Блумберг, бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис предсказал сценарии развития конфликта на Украине. По его мнению, Киев не сможет организовать внезапное для России контрнаступление весной, а при худшем раскладе его может ожидать отступление. Телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского военного сообщал, что Украина без помощи США и НАТО может продержаться несколько месяцев, а при худшем сценарии может потерпеть поражение или значительно отступить уже к лету.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее в интервью телеканалу NBC News заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Раненный украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Украинский Давид проиграл русскому Голиафу. Дальше Западу неинтересно
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреВооруженные силы УкраиныНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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