https://ria.ru/20231218/ukraina-1916464415.html

Испанское СМИ назвало победу ВСУ все менее вероятной с каждым днем

Испанское СМИ назвало победу ВСУ все менее вероятной с каждым днем - РИА Новости, 18.12.2023

Испанское СМИ назвало победу ВСУ все менее вероятной с каждым днем

Победа Украины в конфликте с Россией с каждым днем кажется все более маловероятной, считает испанский телеканал RTVE. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T13:01

2023-12-18T13:01

2023-12-18T13:01

специальная военная операция на украине

россия

украина

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Победа Украины в конфликте с Россией с каждым днем кажется все более маловероятной, считает испанский телеканал RTVE. "Победа Украины в войне с каждым днем кажется все более маловероятной", - говорится в сообщении телеканала. Вице-адмирал Испании в отставке Хосе Мануэль Санхурхо заявил телеканалу, что Украина "не сможет выдержать войну на истощение". Газета Washington Post также сообщала, что считает победу Украины маловероятной. Ранее в материале, опубликованном агентством Блумберг, бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис предсказал сценарии развития конфликта на Украине. По его мнению, Киев не сможет организовать внезапное для России контрнаступление весной, а при худшем раскладе его может ожидать отступление. Телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского военного сообщал, что Украина без помощи США и НАТО может продержаться несколько месяцев, а при худшем сценарии может потерпеть поражение или значительно отступить уже к лету. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее в интервью телеканалу NBC News заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, в мире, вооруженные силы украины, нато, ситуация в днр и лнр