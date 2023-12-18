https://ria.ru/20231218/ukraina-1916385519.html

В США предсказали единственный возможный финал для Украины

В США предсказали единственный возможный финал для Украины - РИА Новости, 18.12.2023

В США предсказали единственный возможный финал для Украины

Единственный вариант развития событий украинского конфликта — продвижение российской армии, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T04:56

2023-12-18T04:56

2023-12-18T04:56

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украина

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сша

владимир зеленский

министерство обороны сша

nbc

евросоюз

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Единственный вариант развития событий украинского конфликта — продвижение российской армии, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети X."Только дурак продолжит разжигать конфликт на Украине. Единственное, что с этого момента может произойти, — это то, что русские смогут продолжить наступление. Пора начать переговоры", — написал Макгрегор.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Западные СМИ все чаще стали заявлять об усталости США и ЕС от украинского кризиса и ослаблении поддержки Владимира Зеленского. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться ради договоренности.

https://ria.ru/20231218/ssha-1916380653.html

украина

москва

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в мире, украина, москва, сша, владимир зеленский, министерство обороны сша, nbc, евросоюз