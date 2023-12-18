https://ria.ru/20231218/turtsiya-1916527241.html
СМИ: Турция сэкономила два миллиарда долларов благодаря российской нефти
СМИ: Турция сэкономила два миллиарда долларов благодаря российской нефти - РИА Новости, 18.12.2023
СМИ: Турция сэкономила два миллиарда долларов благодаря российской нефти
Турции и турецким компаниями удалось сэкономить около 2 миллиардов долларов в 2023 году за счет наращивания более дешевого импорта российской нефти и... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T15:52
2023-12-18T15:52
2023-12-18T15:52
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Турции и турецким компаниями удалось сэкономить около 2 миллиардов долларов в 2023 году за счет наращивания более дешевого импорта российской нефти и нефтепродуктов, подсчитало агентство Reuters на основе данных LSEG и оценок трейдеров. "За дизель Турция в этом году платила на 25-150 долларов за тонну меньше (или 3,3-20 долларов за баррель) по сравнению с ценами на аналогичные сорта в Средиземноморье. Нефть стоила на 5-20 долларов за баррель меньше", - пишет агентство, указывая, что стране таким образом удалось сэкономить около 2 миллиардов долларов. Как отмечает агентство, Китай и Индия импортируют из России больше нефти, чем Турция, но близость Анкары к российским портам означает, что она экономит больше, чем другие покупатели, благодаря более дешевым перевозкам. Отмечается, что удешевление импорта энергоносителей помогло Анкаре сократить дефицит торгового баланса и снизить давление на национальную валюту. Импорт российской нефти марки Urals в Турцию вырос в ноябре до рекордных 400 тысяч баррелей в сутки, что составило 14% от общего объема российского экспорта нефти по морю. В январе-ноябре импорт нефти и нефтепродуктов из России увеличился на 200%. По словам источника Рейтер из трейдерских кругов, поставки из России в Турцию увеличатся ближайшие месяцы на фоне возобновления "Лукойлом" поставок нефти на принадлежащий азербайджанской SOCAR НПЗ STAR в Турции.
https://ria.ru/20231218/sanktsii-1916090814.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, турция, россия, нефть
Экономика, Цены на нефть, Турция, Россия, Нефть
СМИ: Турция сэкономила два миллиарда долларов благодаря российской нефти
Reuters: Турция в 2023 году сэкономила $2 млрд за счет поставок нефти из России