https://ria.ru/20231218/turtsiya-1916527241.html

СМИ: Турция сэкономила два миллиарда долларов благодаря российской нефти

СМИ: Турция сэкономила два миллиарда долларов благодаря российской нефти - РИА Новости, 18.12.2023

СМИ: Турция сэкономила два миллиарда долларов благодаря российской нефти

Турции и турецким компаниями удалось сэкономить около 2 миллиардов долларов в 2023 году за счет наращивания более дешевого импорта российской нефти и... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T15:52

2023-12-18T15:52

2023-12-18T15:52

экономика

цены на нефть

турция

россия

нефть

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822156705_0:363:2996:2048_1920x0_80_0_0_45be9468ade01bec01eee35349c7f53f.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Турции и турецким компаниями удалось сэкономить около 2 миллиардов долларов в 2023 году за счет наращивания более дешевого импорта российской нефти и нефтепродуктов, подсчитало агентство Reuters на основе данных LSEG и оценок трейдеров. "За дизель Турция в этом году платила на 25-150 долларов за тонну меньше (или 3,3-20 долларов за баррель) по сравнению с ценами на аналогичные сорта в Средиземноморье. Нефть стоила на 5-20 долларов за баррель меньше", - пишет агентство, указывая, что стране таким образом удалось сэкономить около 2 миллиардов долларов. Как отмечает агентство, Китай и Индия импортируют из России больше нефти, чем Турция, но близость Анкары к российским портам означает, что она экономит больше, чем другие покупатели, благодаря более дешевым перевозкам. Отмечается, что удешевление импорта энергоносителей помогло Анкаре сократить дефицит торгового баланса и снизить давление на национальную валюту. Импорт российской нефти марки Urals в Турцию вырос в ноябре до рекордных 400 тысяч баррелей в сутки, что составило 14% от общего объема российского экспорта нефти по морю. В январе-ноябре импорт нефти и нефтепродуктов из России увеличился на 200%. По словам источника Рейтер из трейдерских кругов, поставки из России в Турцию увеличатся ближайшие месяцы на фоне возобновления "Лукойлом" поставок нефти на принадлежащий азербайджанской SOCAR НПЗ STAR в Турции.

https://ria.ru/20231218/sanktsii-1916090814.html

https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, турция, россия, нефть