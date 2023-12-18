https://ria.ru/20231218/turizm-1916515800.html

Китай занял первое место по числу въездных туристов в России по итогам года

Китай занял первое место по числу въездных туристов в России по итогам года - РИА Новости, 18.12.2023

Китай занял первое место по числу въездных туристов в России по итогам года

Китай в 2023 году занял первое место среди зарубежных стран по числу въездных туристов в РФ, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T15:09

2023-12-18T15:09

2023-12-18T15:10

туризм

новости - туризм

россия

китай

дмитрий чернышенко

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

пекин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889098206_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_13e946c0035e21cd4f70e284f161e1ca.jpg

ПЕКИН, 18 дек - РИА Новости. Китай в 2023 году занял первое место среди зарубежных стран по числу въездных туристов в РФ, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. "Мы рассчитываем, что к концу года показатель взаимного туристического потока достигнет более 1 миллиона поездок. Отмечу, что на сегодняшний день Китай занимает первое место среди стран зарубежья по количеству въездных туристических поездок в Россию в 2023 году", - сказал Чернышенко в ходе 27-го заседания российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств в Пекине. Он отметил, что большим спросом у китайских туристов пользуется механизм электронной визы. "Более 50% всего въездного турпотока в Россию осуществляется по электронным визам. Мы рассчитываем, что к 2030 году взаимный туристический поток, по прогнозам Минэкономразвития России, вырастет минимум в пять раз", - сказал он.

https://ria.ru/20231214/kitaytsy-1915713069.html

россия

китай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, россия, китай, дмитрий чернышенко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), пекин