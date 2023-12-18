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Китай занял первое место по числу въездных туристов в России по итогам года - РИА Новости, 18.12.2023
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Туризм
 
15:09 18.12.2023 (обновлено: 15:10 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/turizm-1916515800.html
Китай занял первое место по числу въездных туристов в России по итогам года
Китай занял первое место по числу въездных туристов в России по итогам года - РИА Новости, 18.12.2023
Китай занял первое место по числу въездных туристов в России по итогам года
Китай в 2023 году занял первое место среди зарубежных стран по числу въездных туристов в РФ, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T15:09
2023-12-18T15:10
туризм
новости - туризм
россия
китай
дмитрий чернышенко
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
пекин
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ПЕКИН, 18 дек - РИА Новости. Китай в 2023 году занял первое место среди зарубежных стран по числу въездных туристов в РФ, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. "Мы рассчитываем, что к концу года показатель взаимного туристического потока достигнет более 1 миллиона поездок. Отмечу, что на сегодняшний день Китай занимает первое место среди стран зарубежья по количеству въездных туристических поездок в Россию в 2023 году", - сказал Чернышенко в ходе 27-го заседания российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств в Пекине. Он отметил, что большим спросом у китайских туристов пользуется механизм электронной визы. "Более 50% всего въездного турпотока в Россию осуществляется по электронным визам. Мы рассчитываем, что к 2030 году взаимный туристический поток, по прогнозам Минэкономразвития России, вырастет минимум в пять раз", - сказал он.
https://ria.ru/20231214/kitaytsy-1915713069.html
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новости - туризм, россия, китай, дмитрий чернышенко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), пекин
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Китай, Дмитрий Чернышенко, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Пекин
Китай занял первое место по числу въездных туристов в России по итогам года

Чернышенко: Китай в 2023 году занял первое место по числу въездных туристов в РФ

© iStock.com / Sviatlana LazarenkaТуристы фотографируются на Красной площади в Москве
Туристы фотографируются на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© iStock.com / Sviatlana Lazarenka
Туристы фотографируются на Красной площади в Москве. Архивное фото
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ПЕКИН, 18 дек - РИА Новости. Китай в 2023 году занял первое место среди зарубежных стран по числу въездных туристов в РФ, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
«
"Мы рассчитываем, что к концу года показатель взаимного туристического потока достигнет более 1 миллиона поездок. Отмечу, что на сегодняшний день Китай занимает первое место среди стран зарубежья по количеству въездных туристических поездок в Россию в 2023 году", - сказал Чернышенко в ходе 27-го заседания российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств в Пекине.
Он отметил, что большим спросом у китайских туристов пользуется механизм электронной визы.
"Более 50% всего въездного турпотока в Россию осуществляется по электронным визам. Мы рассчитываем, что к 2030 году взаимный туристический поток, по прогнозам Минэкономразвития России, вырастет минимум в пять раз", - сказал он.
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Названо число китайских туристов, приехавших в Россию по электронной визе
14 декабря, 16:37
 
ТуризмНовости - ТуризмРоссияКитайДмитрий ЧернышенкоМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Пекин
 
 
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